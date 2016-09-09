黨產會推定 國民黨支出 來自不當黨產
〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會昨舉行記者會，公布適用「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」的十個政黨，並依據近十年申報的決算收支表，發現國民黨每年合法收入遠遠不足以支應支出，推定國民黨大部分開銷支出來自「不當財產」。主委顧立雄表示，國民黨不能再用不當財產去支付開銷。
藍：未開聽證會就先表態「這就是不當」
國民黨文傳會主委周志偉回應說，行政院不當黨產處理委員會在未正式召開聽證會前，就先表態「這就是不當」，希望該委員會能回到民主憲政、法治精神，以真正務實的方法，解決黨產問題，不要因為民進黨多數，就急於做政治鬥爭。
根據內政部函覆給黨產會公文指出，符合一九八七年七月十五日前成立，並依動員戡亂時期人民團體法備案的政黨共十個，分別是中國國民黨、中國青年黨、中國民主社會黨、中國新社會黨、中國中和黨、民主進步黨、青年中國黨、中國民主青年黨、民主行動黨、中國中青黨。
黨產會委員張世興指出，十個政黨中只有國民黨及民進黨有逐年申報收支決算，比較民國九十五年至一○四年資料，國民黨每年合法收入都不足以支付其經費支出。
十年來不當黨產收入逾一百五十億
不當黨產條例規定，除黨費、政治獻金、競選經費之捐贈、競選費用補助金及其孳息的收入外，其餘推定為不當取得財產。而根據內政部的收支決算表，國民黨十年來包括在財產信託管理收入、中投解繳收入、出售房地產收入、股利收入、租金收入的總金額，合計超過一百五十億多元。
顧立雄指出，國民黨每年合法收入遠遠不足以支應支出，現在所有相關支出，合理推定都是以不當取得的財產來做為支出，而國民黨自認為必要的開銷，依法都不能再使用不當財產。
不當黨產處理委員會發言人施錦芳表示，十月七日將針對中央投資公司、欣裕台公司舉行附隨組織認定聽證會，開會前十五天將通知當事人及利害關係人。
周志偉則說，全世界成熟民主國家法律所考慮的都應該是「法」或「不法」，而非「當」或「不當」，行政院不當黨產處理委員會認定中投公司、欣裕台的「財產信託管理收入」為「不當」，根本就是「政治決定」。
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標題：黨產會推定 國民黨支出 來自不當黨產
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