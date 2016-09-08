| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 9/16開賣！iPhone7台灣售價24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 焦點

生產變癱 洗澡又被燙死 醫院判賠343萬

2016-09-08

22年前公祥醫院生產 麻醉後昏迷癱瘓

〔記者項程鎮／台北報導〕慘！生產變癱婦，洗澡竟又不幸被燙死。一名吳姓婦人二十二年前在新北市公祥醫院生產時竟變癱瘓，院方原承諾照顧到她康復為止，不料十八年後，護士和兩名清潔人員幫吳婦洗澡時，卻又因水溫過高，害吳婦燙傷死亡。吳婦的丈夫和母親提告求償，最高法院維持高等法院見解，判決醫院和護士及清潔人員應連帶賠償婦人家屬三百四十三萬七千六百廿元定讞。

醫院承諾照顧到康復 洗澡水燙傷奪命

吳姓婦人於民國八十三年間在新北市公祥醫院生產時，因施打麻醉藥後昏迷導致癱瘓，胎兒也沒保住，雙方協議由醫院照顧到吳婦康復為止，院方還賠償五十五萬元給家屬。但是一○一年十月廿六日上午十點，謝姓護士和王姓、林姓清潔人員幫吳婦洗澡時，卻沒注意到水溫過高，吳婦跌進過燙的洗澡水而受傷，導致肺部、腎臟感染，最後因敗血症休克死亡。

醫院認為，院方已支付被害人看護費和慰問金五十五萬元，而十八年來吳婦的丈夫等家屬對她不聞不問，吳婦歷年來住院期間的日常生活和紙尿褲費用共達一百廿五萬四千八百四十三元，院方都未向吳婦的丈夫林男索取，主張抵銷求償費用。

醫院、護士、清潔人員 判負連帶責任

但是歷審都認定，醫院當初已和吳婦家屬簽立和解書，承諾照顧吳婦，院方不能以此抵銷償金；一審判決院方與護士及清潔人員敗訴，須連帶賠償吳家共三○三萬餘元。上訴後，高等法院認為吳婦的丈夫林先生在太太癱瘓後一直沒再婚，希望有朝一日康復團圓，而吳母喪女之痛也應賠償，判決醫院和護士及清潔人員應連帶賠償三百四十三萬餘元，醫院上訴後被最高法院駁回，全案定讞。

廣告
  • 一名吳姓婦人二十二年前在新北市公祥醫院生產時癱瘓，十八年後，因洗澡水太燙受傷致命，最高法院判決醫院和護士及清潔人員應連帶賠償婦人家屬三百四十餘萬元定讞。 （取自Google Map）

    一名吳姓婦人二十二年前在新北市公祥醫院生產時癱瘓，十八年後，因洗澡水太燙受傷致命，最高法院判決醫院和護士及清潔人員應連帶賠償婦人家屬三百四十餘萬元定讞。 （取自Google Map）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公祥醫院 洗澡水 燙死 生產 癱婦
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：生產變癱 洗澡又被燙死 醫院判賠343萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.