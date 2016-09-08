樂陞案 許金龍列被告當庭痛哭

2016-09-08

交代不清 許訊後被境管

〔記者謝君臨、陳慰慈、錢利忠／台北報導〕檢調偵辦日商「百尺竿頭」數位科技收購樂陞科技破局案，樂陞董事長許金龍昨到案接受調查，檢方原以證人身分訊問他，但發覺許金龍對關鍵問題出現閃避、交代不清等情形，認定他涉案情節升高，當庭將他改列違反證交法等案的被告，許聽到後嚎啕大哭，喊道：「這樣我什麼都沒有了！」檢察官要他冷靜，「你慢慢說」；檢方訊後諭令許限制出境、出海。

許哭喊：什麼都沒有了

許金龍前晚十點半搭機返台，昨聯繫檢調，原以證人身分應訊，昨中午先至新北市調查處，歷經近七小時偵訊，昨晚七時由調查官陪同前往北檢庭訊。記者問他「是否能與股東一起面對？」許說：「可以，沒有問題！」

對百尺竿頭收購樂陞破局後，樂陞股價持續重挫，昨苦吞第六根跌停板，只剩四十一．六元，許金龍昨回應，目前樂陞股價已屬超跌，投資人務必要冷靜，他回台的承諾未跳票，先前提出的解決方案如ＭＢＯ（Management buy out，管理層收購）也在計劃並進行中。

金投會控告許及3獨董

據了解，許金龍在庭上辯解稱，樂陞剛上市時沒有人敢買，也沒有人認為會成功，如今好不容易成長到這樣子；他認為樂陞是扎實的公司，他未涉證券詐欺，不是大家想的那樣。

另一方面，中華金融人員暨投資人協會（簡稱金投會）昨也至台北地檢署告發樂陞董事長許金龍、獨立董事陳文茜、李永萍、尹啟銘四人違反證交法、背信等罪。金投會秘書長尚潔梅說，陳文茜等三名獨董具有一定社會公信力，許多投資者認為他們可為樂陞加分，衝著他們才來投資，不料竟是一場騙局，現在落跑的落跑、不吭聲的不吭聲，這哪裡有天理？怎麼對得起投資大眾。

尚潔梅表示，許金龍與陳文茜等三名獨董，收購過程中用詐欺或其他非法手法坑殺散戶，讓這些散戶在短短十幾個交易日內，損失超過百億元，樂陞應負起法律、道義責任，承銷商中信銀也要對投資者負賠償責任。對於陳文茜辭去樂陞獨董，尚潔梅批陳欲藉此逃避刑責，是非常令人不齒的行為。

今年五月卅一日，百尺竿頭宣布以每股一二八元公開收購樂陞三．八萬張股票，總價四十八．六億元，未料後來無法完成收購案交割，形同落跑。檢調發現，百尺竿頭負責人樫埜由昭今年六月十六日離台，懷疑百尺竿頭是紙上公司，且該公司在台登記資本額僅五千萬元，檢調認為如此的公司何能以近五十億元收購樂陞股權，難道樂陞均無任何專業評估？此外，許金龍在本案中的角色、有無涉及放空不法等，都是檢調亟欲釐清的重點。