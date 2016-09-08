遠雄走向市府刑堂 為什麼？

2016-09-08

記者郭安家、陳曉宜／新聞分析

過去一年多來，市府與遠雄你來我往攻防不斷，市府內部雖有人打好算盤把大巨蛋易主而建，但遙遙無期的法律戰，終究不利全體市民；遠雄則對外宣稱五十年只有三八○億元稅後淨利，企圖以此嚇退第三方，但也評估即將完成的金雞母若拱手讓人，便宜了其他財團，最終決定走向其所稱市府的「私設刑堂」，願照規定及法理，完成大巨蛋第三次變更設計。至於配合市府減少營業商業面積，則是談判問題，未來一年，台北市都市設計審議委員會將成討價還價的廝殺戰場。

減量延長賽 都審會將成新戰場

柯文哲上任後，先查大巨蛋弊案，台北市廉政委員會也確實查出前總統馬英九在北市長任內與秘書長李述德，有疑似圖利廠商之嫌。但市府以大巨蛋公安問題召開記者會，下令遠雄拆蛋或拆商場，頓時惹惱遠雄，直批市府提出的七項公安標準是「私設刑堂」，並持續消極抵抗。

面對遠雄頑強抵抗，市府祭出公權力，以未按圖施工勒令停工，自此雙方關係陷入僵局。遠雄也開始祭出宣傳戰，印刷大量說帖發送議會、媒體，刊登廣告訴諸民眾。沒想到停工一拖一年多，市府錯過解約的最佳時機，也錯過讓遠雄措手不及、籌措資金的機會，面對市議會強力反對合意解約、賠款了事，市府內部尋求第三方接手的可能。加上遠雄不斷對外訴諸大巨蛋停工有公安疑慮，最高行政法院也判定遠雄可就公安部分復工，在時間壓力下，市府祭出三個月最後通牒。

遠雄則為嚇退第三方，日前透過公安改善報告軟硬兼施，指大巨蛋投入成本已達四百億元，而園區商業設施五十年只有三八○億元稅後淨利。並繼續強硬態度，不願做任何公安改善退讓，但偏偏在營建署台灣建築中心的公安性能審查遲遲無法通過，也讓外界質疑大巨蛋現在施作的公安是否符合安全標準。

於此同時，北市府評估園區有約八百億元獲益，不擔心沒有第三方接手，但反而是擔心大巨蛋工期仲裁人陳煌銘、謝定亞偏袒遠雄，導致工期延宕歸咎於市府勒令停工，進而讓訴訟判決不利於市府，而市府提出巨額訴訟反擔保金，也無法向台北市議會交代，雙方會陷入長期的法律戰。

不放金雞母 獲利恐不只380億元

眼看只剩最後兩天，雙方都做好解約準備，柯文哲日前已悄悄拍攝解約影片，擬於網路發布昭告全體市民，市府高層也與捷運局研擬解約後接管事宜；遠雄也備好所有資金和律師團。但遠雄向兆豐銀行為首的銀行團聯貸，偏偏兆豐銀董事長改由張兆順擔任，張曾是前總統陳水扁御用會計師，其事務所在選前也為柯文哲簽核所有帳目，若兆豐等銀行接管大巨蛋，將不利遠雄。此外，富邦集團砸二．八億元買下義大犀牛隊，需經營球場，外界也聯想富邦虎視眈眈接手大巨蛋，整併一旁集團旗下的台北文創大樓ＢＯＴ案。

趙藤雄終究是商人，畢竟大巨蛋園區五十年獲利絕不只三八○億元，也評估拱手讓人，反坐大其他財團，影響集團利益，進而選擇退讓。