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大巨蛋復工續建 還要闖三關
2016-09-08
須通過台建中心、都審、環評審議 才能取得建照變更
〔記者郭安家／台北報導〕遠雄集團董事長趙藤雄昨退讓，表達要將大巨蛋完成第三次變更設計，但大巨蛋要復工續建，其七項公安基準還須經過營建署台灣建築中心、台北市都市設計審議委員會分別審查，台北市環評委員會核定後，都審會才會核定，並由建管處核發建照續建，大巨蛋還要闖三關，但建管處表示，台建中心、都審、環評審議流程可以同時進行。
遠雄昨指出，將積極配合完成台灣建築中心防火避難性能認可審查，並向都發局送件完成法定程序，也會向環保局完成法定程序，儘速完成建照變更程序。
都發局表示，台建中心雖已預審四次，今年六月廿四日第三次審查，還未完成審查。不過，依據「建築技術規則」，台建中心只能審防火構造、避難層步行距離等項目；都發局長林洲民說，遠雄八月廿二日又提交新書圖給台建中心，表達未來要辦演唱會，但台建中心無法做決定，該項目還要回到營建署審核，又會增加審議時間。
此外，都發局說，大巨蛋建照第三次變更設計還未送至都審會、環評會掛件，目前還未審核通過。但遠雄去年十二月十七日又送新書圖，被認定為第四次變更設計，雖然遠雄當時主張只做綠化設施、局部立面變更，但還是有增加樓梯，不是像遠雄自己所說如此單純，過去只需要一棟建物做性能式法規審查，按此設計，將導致五棟建物要做性能式法規審查，雙方仍有爭執。
即便遠雄完成了台灣建築中心、台北市都審會審查，根據北市府規劃的審議流程，台北市環評委員會還要針對變更設計，提出環評因應對策，環評會核定後，都審會才會予以核定，建管處確認台建中心評定書後即可核發建照。
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