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連6根跌停板 樂陞要告百尺、中信銀
2016-09-08
〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞昨苦吞第六根跌停板，股價只剩四十一．六元，成交量僅千餘張，賣單高掛一．三萬張賣不掉。
成交千餘張 股價剩41.6元
樂陞董事長許金龍前晚返台，昨赴檢調說明。許金龍說，原定本週內回國，最後選擇盡速回國，就是希望化解外界的疑問。樂陞昨下午也公布，擬於今上午召開董事會，董事們將委請律師告發承銷商中信銀及日商百尺竿頭詐欺。
對於先前公開信提出經營階層不排除以每股一二八元公開收購一事；許金龍強調，仍在積極尋找資金中，至於九月九日除息、實施庫藏股等，「資金絕對夠、沒問題」。
樂陞昨起進行分盤交易，每五分鐘才成交一次，但一開盤還是直接被打落跌停，從八月一日到昨日跌幅已高達六成以上、市值蒸發百億元；若樂陞經營團隊真籌到錢，以每股一二八元收購，與昨收盤價相較，溢價將高達三倍以上。
許返台爽約 陳才辭獨董
另，雖然許金龍與已請辭的獨董陳文茜先後發公開信或在臉書貼文相互打氣，但根據電子媒體報導，陳文茜透過友人轉述，其實她曾多次勸告，甚至說出重話，要許金龍回台面對問題，但許誤判情勢，答應兩次回台處理，卻始終不出現，陳文茜只好辭去獨董，逼許回台面對投資人。
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