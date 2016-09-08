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總算返台 自救會︰許脫產完成？

2016-09-08

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞董事長許金龍終於返國，樂陞收購自救會總召集人陳德輝昨表示，許的秘書已與自救會聯繫，願來向自救會說明，但自救會還是建議以公開方式進行、不希望私下說明。自救會臉書粉絲團上有人貼文「總算回來了，應該會好好處理，真的要捲款潛逃這次不可能還回來」，但也有人質疑「脫產完畢？我沒有錢了，請股東們相信我…」。

樂陞今將召開董事會提告中信銀與百尺竿頭，但還是無法化解自救會成員諸多疑問。有人貼文「公司流程還是要跑一下，不然沒跑流程，出了事情，問題更大呀」、「感覺是做戲」、「提告然後拖延戰術」、「一週前就該告了，現在才提告…」、「先告百尺前老闆黃文鴻，否則都在演戲」。

投資人怒氣也轉向金管會、櫃買中心等主管單位。有投資人質疑「金管會說從未發生過收購不成功案，代表他們並無經驗處理這樣的危機，九月九日立法院公聽會又要討論收購案如何改善，代表制度是如此不完善；是不是要請那個高望重的大官員出來說明一下？」

櫃買中心也被慘罵，一早電話就接不完。有投資人打來罵「櫃買中心只會放馬後炮，正事都不會處理」、「我真的爆炸了！預收款券！打去櫃買，我跟他講已經慢慢有流動性了，你現在給我預收款券！他一直說按照規定是這樣… 」。

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