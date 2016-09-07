陳建仁訪聖方濟各修道院 參加彌撒
2016-09-07
〔特派記者鍾麗華／義大利六日報導〕副總統陳建仁今天到義大利中部亞西西城的聖方濟各修道院，參加和平祈禱彌撒，為世界與兩岸和平、台灣平安喜樂祈禱。
由於陳建仁是虔誠天主教徒，今天行程特別有宗教味，除到聖方濟各修道院參加和平彌撒外，並參訪天使之后教堂，從羅馬到亞西西城約兩百公里，全程有義大利警方開道。
來自高雄的聖方濟各會聖赦院告解神師邱琮傑神父也全程陪同陳建仁，邱琮傑是聖伯多祿大教堂第一位聽中文告解的神師。
陳建仁表示，亞西西城是聖方濟各出生地，現任教宗的聖號方濟各就是為了紀念他。陳並透露，自己的聖號也是方濟各，當時他在領洗時，家裡剛好有「聖方濟傳」，他閱讀後覺得，聖方濟為照顧窮人而努力，是劃時代的人道主義者，是很了不起的聖人，這次是他第二次造訪亞西西城。
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