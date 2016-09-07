教廷國務院長當面告訴陳建仁 「梵中對話 仍在教會事務」

2016-09-07

〔特派記者鍾麗華／梵蒂岡六日報導〕針對台梵、中梵關係，出訪教廷的副總統陳建仁今天受訪時表示，我們關心中梵間對話，教廷國務院長帕洛林日前與他會面時特別解釋，教廷與中國對話仍在教會事務。我方則表達能夠理解世上天主教徒應「同屬一牧、同歸一棧」，希望中國一千兩百萬名教友能像台灣人民一樣享有信仰自由，神父自由傳教，主教也能得到教宗的派任與祝福。

陳解釋，教會關心的並不是純政治性事務，榮休教宗本篤十六世曾說，「教會不是一個政治權力的機構，關心的是倫理及靈性照顧」。如果有一天中國有信仰與傳教自由，對教會及中國人民而言，都是一個祝福。

陳建仁此次率特使團參加德蕾莎修女封聖典禮，預定當地時間七日上午結束行程搭機返國。談到此次「聖和專案」出訪成果，陳建仁強調，維持台梵關係對我們來說很重要，目前雙方有多項合作計畫仍在進行，且高層也有對話，顯示兩國都很珍視邦誼，未來也將維持良好的永續關係，分享共同核心價值。

他說，教宗方濟各與帕洛林都對特使團表達歡迎之意，也願為台灣祝福與祈禱，釋出善意，這是兩國邦誼永續表現，而方濟各與帕洛林都能體會到，台灣對於鞏固邦誼所做的努力。

台梵仍維持良好邦誼

對於出訪前，台梵關係生變傳言不斷，陳建仁強調，「台梵之間的關係，只有當事人最清楚」，很多學者專家看到片段資訊，有想法與觀念要表達，任何關心台梵關係的建言與觀點，「我們很重視、也會參考」。透過此次訪問，他會跟大家說，台梵仍維持良好邦誼。

他並說，台梵有多項合作計畫進行，以及梵蒂岡西斯汀教堂合唱團與台北愛樂室內合唱團互訪、故宮教廷文物特展等交流活動。對於台梵在人道救援、教育文化與教會事務上密切合作，帕洛林也牢記在心。陳建仁指出，人道救援一向是台梵合作領域，未來也希望與梵蒂岡新近成立的人道救援部有新的合作計畫。此外，我方也將在健保、醫療、公衛、防疫上提供協助，特別是針對教會裡的開發中國家，希望能分享台灣經驗。