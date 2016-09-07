宋任ＡＰＥＣ特使》在野立委批酬庸、為派而派

2016-09-07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統將邀親民黨主席宋楚瑜擔任今年亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖代表，朝野立委看法不一。民進黨立委陳亭妃認為，這是很有突破性的作法，相信宋能發揮他的專業。但國民黨立委李彥秀認為這僅是政治酬庸，並無實際作用。時代力量徐永明更批評宋代表性不足，蔡總統不能只是為了找北京能接受的人選「為派而派」。

陳亭妃說，由宋楚瑜出任ＡＰＥＣ特使象徵跨黨派的合作，及用人不分黨派，借重宋的國際及外交專業。民進黨立委吳琪銘也說，相信總統府有其專業考量，由宋出任人民應該也會認同。

綠委讚跨黨派合作

但國民黨立委廖國棟說，中國也知道近年宋與民進黨走很近，該人事案高度絕對有，但對兩岸關係起不了多大作用。國民黨立委許毓仁也說，核心問題還是九二共識，用這種擦邊球，中國還是有可能已讀不回。

徐永明批評，之前馬政府派連戰、蕭萬長等都是卸任副總統等級，宋只是黨主席而已，不能只是為了找北京能接受的人選為派而派，相信台灣人也不一定能接受宋出任。徐認為，親民黨有跑去天安門看閱兵的前科，宋也曾與習近平會面，若真要讓宋當特使，總統蔡英文應事先約束宋不得跑去講九二共識，以免傷害台灣主權。

蔡丁貴：測試台獨政黨底限

自由台灣黨主席蔡丁貴昨晚也在臉書PO文批評，蔡政權似乎一直在測試台獨政黨的底限，搞不懂為何要重用一個過去企圖消滅台灣語言文化的劊子手？台灣人沒有人才嗎？蔡總統真的這麼看不起台獨陣營嗎？他說，轉型正義，可以原諒，絕不遺忘。