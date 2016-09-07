電支實名制 提前明年十月上路

2016-09-07

〔記者王孟倫／台北報導〕受兆豐案風暴影響，為避免影響我國洗錢防制評鑑，金管會昨宣布，電子支付（第三方支付）帳戶「實名制」緩衝調整期提前十五個月結束，從原定二○一九年元旦提前到明年十月一日起上路；且緩衝期的身分認證措施從「手機號碼」緊縮為「必須採取雙重認證」（如電子信箱或臉書）。金管會表示，所謂實名制，就是業者必須到聯徵中心確認消費者身分。

對於這項緊縮措施，金管會強調，這是綜合外界不同意見，且考量明年第四季我國將接受亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）之相互評鑑，評鑑結果若不理想，除影響我國國際聲譽外，也將衝擊我國金融機構業務發展及國人金融交易活動。

至於實名制提前實施是否影響第三方支付業者？金管會銀行局官員直言，對智付寶及歐付寶這兩家影響較大，但仍希望業者可以提早讓實名制上路。