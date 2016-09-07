| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 焦點

電支實名制 提前明年十月上路

2016-09-07

〔記者王孟倫／台北報導〕受兆豐案風暴影響，為避免影響我國洗錢防制評鑑，金管會昨宣布，電子支付（第三方支付）帳戶「實名制」緩衝調整期提前十五個月結束，從原定二○一九年元旦提前到明年十月一日起上路；且緩衝期的身分認證措施從「手機號碼」緊縮為「必須採取雙重認證」（如電子信箱或臉書）。金管會表示，所謂實名制，就是業者必須到聯徵中心確認消費者身分。

對於這項緊縮措施，金管會強調，這是綜合外界不同意見，且考量明年第四季我國將接受亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）之相互評鑑，評鑑結果若不理想，除影響我國國際聲譽外，也將衝擊我國金融機構業務發展及國人金融交易活動。

至於實名制提前實施是否影響第三方支付業者？金管會銀行局官員直言，對智付寶及歐付寶這兩家影響較大，但仍希望業者可以提早讓實名制上路。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 電子支付
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：電支實名制 提前明年十月上路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.