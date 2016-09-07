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兆豐案再扯連襟 彭無奈澄清

2016-09-07

〔記者盧冠誠／台北報導〕有名嘴於政論節目爆料指稱，兆豐案與二○一一年在兆豐商銀紐約分行擔任經理的鄭智文有關，且鄭也是中央銀行總裁彭淮南的連襟。對此，央行昨發布新聞稿強調，「查與事實不符」，彭與鄭並非連襟、而是遠親，且與兆豐案發生的時間點也兜不攏。

美國紐約州金融服務署（NYDFS）二○一五年對兆豐銀紐約分行進行金檢，查核二○一二至二○一四年的相關資料。央行表示，鄭智文於一九七一年考進當時的中國銀行，即後來的中國國際商業銀行、目前的兆豐商銀，並於二○一一年五月調回台北服務。

據了解，兆豐商銀為台灣匯銀龍頭，依已往慣例該行推舉二○一一年底申請退休的鄭智文，轉赴台北外匯經紀公司任職。

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