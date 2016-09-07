兆豐案懲處 決提早、分批公布

2016-09-07

〔記者王孟倫／台北報導〕兆豐銀紐約分行遭美國重罰案，金管會原本要在九月底調查報告出爐後一併公布懲處名單，但現在決定分批、提早公布懲處名單；據了解，前兆豐金董事長蔡友才將遭到「解職」處分，未來五年都無法在金融圈任職。

兆豐案越演越烈，外界質疑，金管會國內調查或海外金檢都太慢，讓兆豐有時間湮滅不利證據。對此，金管會主委丁克華強調，「我們是五月二十日才上任，絕不會去包庇任何人」，何況，凡走過必留下痕跡，所有紀錄都會留下。

丁克華直言，兆豐案的行政調查，國內調查就可確定的事實證據，不用等到海外金檢結果出來，就會直接分批、提早公布懲處名單。他直指，蔡友才在管理上確有疏失，因為紐約州金融服務署（NYDFS）去年二月金檢就查出洗錢防制不力的缺失，管理階層必須負較多的責任。

對於外界認為曾任兆豐金總經理的徐光曦也要負責，丁克華則說，就美方金檢時間來看，徐當時已經離開兆豐，不像蔡友才還在位子上，但徐在二○一二年至二○一四年仍任職兆豐，他有沒有責任，將進一步釐清。

據了解，金管會在九月底前就會對蔡友才祭出解職令，雖然他已退休，並在兆豐案爆發後陸續辭掉國泰金董事及鑒機資產管理公司董座，但依規定，金控負責人若被主管機關勒令解職，五年內都不得回到金融業；至於徐光曦，也有督導不周之責，可能也難逃懲處，但處分將較輕。