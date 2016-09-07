百尺竿頭資產 已「技術扣押」

2016-09-07

〔記者王孟倫／台北報導〕僑外資百尺竿頭公開收購樂陞卻未匯入交割款，導致許多投資人慘賠。金管會主委丁克華昨表示，已扣押百尺竿頭在台灣的資產，包括其持有約十四．一％的樂陞股票等；他強調，絕對不會讓投資人血本無歸。

金管會證期局透露，是利用行政程序，也就是「技術性的扣押」，因百尺竿頭及相關負責人參與樂陞私募案，在集保中心留有股票，如果這些股票要移轉，須經過核准，「你想，發生這麼大的爭議，我們可能會准嗎？」

丁克華指出，有關百尺竿頭公開收購卻惡意不履行交割及相關違法事證，金管會都已移送檢調，要全力追究民刑事責任，若有其他內線交易或炒作事證，也都會移送。

至於百尺竿頭負責人早在六月中已離開台灣，丁克華說，投保中心已扣住百尺竿頭在台資產，將全力追償；小股東用什麼價位買進樂陞股票，可以向投保中心登記，由投保中心代位追償。

金管會將於本週五邀集業者及學者專家討論如何修正公開收購之辦法，藉此強化投資人權益保障，包括公開收購是否預繳保證金，要求財顧或受委任機構，就收購方及其資金來源進行審查等。