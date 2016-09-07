許金龍︰本週會回台
2016-09-07
澄清未返國快閃 不會落跑
〔記者張慧雯、王孟倫／台北報導〕因百尺竿頭收購案破局，遊戲股樂陞昨連跌第五根停板。市場傳出樂陞董事長許金龍昨擬與投資人自救會見面，甚至匆匆回台、進辦公室停留一小時後，隨即再飛往中國上海；許金龍昨強調並無此事，「人在上海、盡力籌措資金，本週會回台」，還說「發股利、實施庫藏股，資金絕對夠！」
許臨時約視訊 自救會拒絕
樂陞收購自救會總召集人陳德輝表示，直到昨中午前都未與許金龍接觸，到下午才接到來電，稱「許董事長想要視訊對談」；但自救會討論後以「怎可臨時相約」而拒絕。陳德輝說，若有機會，下次應先約好時間、邀請公正人士，才會進行視訊，目前自救會的立場是要求許盡快回國，直接面對大家、解釋清楚，而不是用視訊。
許金龍昨說，已與自救會會長通過電話，主要內容是期待自救會成員的立場應與公司站在一起，而不是站在空方那一邊。
許金龍表示，他前日就從日本飛往香港，在香港過夜後，昨早上飛往上海，並未返國；正努力尋求投資方、證明樂陞的價值，但目前情況危急，他只能盡力，絕不會落跑，「發股利、實施庫藏股，資金絕對夠！」
百尺自稱受害人 研擬補償
「百尺竿頭」昨也透過國內公關公司發出聲明稿，強調目前正盡全力研擬解決方案，包括可能補償方式，將盡快向投資人說明，也為此次事件造成各界的困擾，致上最深的歉意。
百尺還強調，自己也是受害者，身為樂陞公司的大股東，與所有其他股東一樣，絕對不希望樂陞股價下跌；未來對於任何惡意抹黑百尺公司或負責人樫埜由昭先生之不實言論，「將不排除採取法律行動追訴其責任」。
對於百尺竿頭終打破沉默，許金龍只說，「並不知情」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 樂陞
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 一滴血速驗茲卡 也能檢測登革熱／台灣研發團隊獲美國百萬美元獎金
- 黨產挹注黨部搬遷？民進黨斥搬遷時間都搞錯還亂講
- 風城好食光 跑步兼啖豬排
- 低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！
- KTV兩派打群架 持槍男左眼被打爆
- 日本排名第一旅館加賀屋 客人食物中毒
- 金蘭家族內鬥 前董座吞近億被訴
- 「非常有智慧的決策」 田弘茂力挺宋楚瑜任APEC特使
- 全球「變臉」首例 法國女手術後11年逝世
- 易恩剃頭當王爺 險落男兒淚
- 對手LOGO全馬掉 比訪KOBE還嚴
- 「乒」上世界第8 鄭怡靜：這一步走了好久
- 小小郭太想投 教練團忙踩煞車
- 忠明高中特色課程選修 老師宣傳搶生
- 淺草商店街 宣導勿邊走邊吃
- 高溫木耳色淡 業者：不影響品質
- 柯瑞妻黏TT 自己也有一片天
- 蓮舫遞件申請放棄台灣籍
- 信義農會酒莊酒粕 變美妝精品
- 少女偷開名車載友 友掰「家人在二殯」
- 每天逾200班次公車輾壓 路變波浪狀
- 自由廣場》做中客生意 本就該承擔風險
- 國道酒駕肇逃 匝道口昏睡被逮
- 助學子愛心餐 佛光山基金會捐80萬
- 挪用1.4億款項 日盛銀女經理10萬交保
- 社論》二○一六 歷史給民主的機會
- 金素妍假戲真做 認愛李尚禹
- 悼王拓 蔡：會堅持改革 請勿惦掛
- 自由廣場》小英用人：還沒做好「核心工作」
- 加牛解禁 首批去骨牛肉獲准輸入
- 咬了警察一口 男判賠8萬元
- 71歲嬤好學 考取中餐丙級證照
- 柯瑞倒帶爭議 陶晶瑩：只想看他多表演
- 《江文也之夜》 獻奧運得獎金曲
- 《觀察筆記》南進登場
- 苑裡國小陸橋被批髒 還有大便
- 〈YES123 Q&A時間〉剛到部新人，該低調行事或是勇敢表現？
- 台13線苗市段補丁多 地方促重鋪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：許金龍︰本週會回台
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分