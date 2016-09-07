2016-09-07

澄清未返國快閃 不會落跑

〔記者張慧雯、王孟倫／台北報導〕因百尺竿頭收購案破局，遊戲股樂陞昨連跌第五根停板。市場傳出樂陞董事長許金龍昨擬與投資人自救會見面，甚至匆匆回台、進辦公室停留一小時後，隨即再飛往中國上海；許金龍昨強調並無此事，「人在上海、盡力籌措資金，本週會回台」，還說「發股利、實施庫藏股，資金絕對夠！」

許臨時約視訊 自救會拒絕

樂陞收購自救會總召集人陳德輝表示，直到昨中午前都未與許金龍接觸，到下午才接到來電，稱「許董事長想要視訊對談」；但自救會討論後以「怎可臨時相約」而拒絕。陳德輝說，若有機會，下次應先約好時間、邀請公正人士，才會進行視訊，目前自救會的立場是要求許盡快回國，直接面對大家、解釋清楚，而不是用視訊。

許金龍昨說，已與自救會會長通過電話，主要內容是期待自救會成員的立場應與公司站在一起，而不是站在空方那一邊。

許金龍表示，他前日就從日本飛往香港，在香港過夜後，昨早上飛往上海，並未返國；正努力尋求投資方、證明樂陞的價值，但目前情況危急，他只能盡力，絕不會落跑，「發股利、實施庫藏股，資金絕對夠！」

百尺自稱受害人 研擬補償

「百尺竿頭」昨也透過國內公關公司發出聲明稿，強調目前正盡全力研擬解決方案，包括可能補償方式，將盡快向投資人說明，也為此次事件造成各界的困擾，致上最深的歉意。

百尺還強調，自己也是受害者，身為樂陞公司的大股東，與所有其他股東一樣，絕對不希望樂陞股價下跌；未來對於任何惡意抹黑百尺公司或負責人樫埜由昭先生之不實言論，「將不排除採取法律行動追訴其責任」。

對於百尺竿頭終打破沉默，許金龍只說，「並不知情」。