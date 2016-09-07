獨董陳文茜請辭 不影響究責
2016-09-07
〔記者陳永吉／台北報導〕樂陞昨下午公告，接獲獨董陳文茜辭任書。陳文茜指出九月中起將因既定工作陸續出國，其中一次甚至長達三星期，事務繁忙，而樂陞又在重大危機中，不克繼續擔任獨立董事職務監督樂陞，為免失職，所以從九月六日起辭任獨立董事一職。
金管會及投保中心均表示，陳文茜請辭獨董，跟她是否該為此事負責沒有關係，因為如果要負責，辭職還是要負責；如果不用負責，辭職也還是不用負責。
櫃買中心昨也公告，樂陞及其三檔公司債，因為被連續列為注意股票，從今天起人工撮合，每五分鐘撮合一次，為期十個交易日，至九月二十一日止。
金管會︰請辭和應否負責無關
對於獨董請辭，樂陞董事長許金龍昨晚隔海發了一封「給陳文茜的信」。信中稱「我對陳文茜女士非常抱歉，對帶給她的困擾，深表遺憾；民國一百年至今，文茜任職獨董六年來，全部薪酬總計只有二一六萬新台幣；一百年當年全年只領六次出席費，共計三萬元，薪酬為零；外界以坐領高薪批評本公司獨董們，我為他們抱屈也抱憾」。
信中還說，「半年前文茜擔心外界會用不同眼光看待我們的獨董，說她可以辭；公開收購案發起時，文茜也曾因工作時程衝突，再次請辭；但都被我以市場信心為由挽留下來；接下來的獨董出席率勢必成為外界關注重點，這一次，我們不忍再由她為我們負荷那信手拈來的批評」。信末還強調「文茜，謝謝妳，真的非常抱歉」。
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