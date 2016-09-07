樂陞自救會質疑 許金龍會回來？

2016-09-07

連五跌停 一個月蒸發百億

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞昨股價再度跳空跌停，苦吞第五根跌停板，股價只剩四十六．二元，高達上萬張委賣張數賣不掉，從此波高點每股一一五元推算，短短一個多月跌幅達六成，市值蒸發百億元。樂陞收購自救會臉書粉絲團成立六天已湧入四千多名會員，各種質疑、揣測、傳聞全都貼在這裡；自救會總召集人陳德輝昨也呼籲，樂陞董事長許金龍請盡速回台，直接面對投資人；但他竟回問記者，你覺得許金龍會回來嗎？

投資人不敢攤平 怕變壁紙

樂陞股價昨開盤再度跳空跌停，馬上有投資人在自救會臉書上發文「又跌停，麻痺了」；還有貼文「會跌到多少才會開始正式反彈啊？想要攤平十幾張的損失，但怕越攤越平，很怕變壁紙」；自救會臉書可說是哀鴻遍野、罵聲不停。

樂陞獨立董事陳文茜昨宣布請辭，也被投資人在臉書上罵翻。有投資人貼文「腳底抹油了是嗎？獨董落跑、股東們卻被套住了，辭職的獨董，給妳一個讚」；另金管會主委丁克華稱「絕對不會讓投資人血本無歸」，也有投資人貼文質疑「不是官話，不是實話，是鬼話」、「具體作為比講得口沫橫飛實在，都五根（跌停板）了才出來講話，官啊！」

「要讓這種人限制出境」

至於許金龍，投資人更是毫不留情，貼文「檢調單位麻煩您們了，就是要讓這種人限制出境、限制出境、限制出境、限制出境、限制出境…」更有人說「檢調問題很大，當初群聯只是帳目上沒把子公司關係寫清楚，就喊打喊殺…董座限制出境，但樂陞案卻動作緩慢，愛理不理。」