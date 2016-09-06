怕秋後算帳 羽球界寒蟬效應
2016-09-06
〔記者林宗偉／台北報導〕羽球協會秋後算帳風波延燒，有讀者爆料，羽協將對出面指控被罰款的選手廖冠皓展開報復，羽球界瀰漫著「寒蟬效應」，曾經發出聲明指控羽協的廖冠皓，記者無法聯絡上，無法得到他的回應。
為贊助球衣球拍問題 開罰選手
羽協最早為了贊助商球衣問題對選手開罰，可追溯至二○一三年世青賽，男單廖哲宏及王子維都因沒穿羽協贊助商球衣，王子維被罰款卅萬元，後來降為十萬元，廖冠皓在二○一四年因使用個人贊助商球拍，不但遭羽協開罰卅萬元，更被禁賽半年。
日前立委黃國書召開記者會為選手請命，提到廖冠皓用仁川亞運銅牌的九十萬國光獎金拿去支付羽協的罰款，否則將面臨沒錢可繳的命運，黃國書強調，廖冠皓對此真的是「備受委屈」。當時廖冠皓曾發出聲明表示，他的陳情並不是想拿回卅萬罰款，而是希望協會與贊助商簽約時，能同時顧及球員的基本權益。
戴資穎球鞋事件 爭議浮出檯面
羽協因戴資穎球鞋事件爆發後，羽協與贊助商合約嚴重影響選手個人權益問題浮出檯面，經過民代和媒體不斷追查，廖冠皓在二○一四年被迫繳給羽協的罰款，確定可以領回，土銀教練李謀周表示，廖冠皓被裁罰的卅萬元，日前羽協提出兩個退款方案，其一是當做出國比賽經費，依單據核銷；其次則是直接退還。
罰款退還 廖冠皓還沒收到
因廖冠皓是雙打選手，與搭檔出國比賽，屆時單據核銷恐有模糊地帶，而且選手出國本來就有體育署經費支應，怎會拿單據核銷再領回自己被罰的錢？所以最終決定退款至選手帳戶，由於秘書長蔡鴻鵬下台，還是未完成作業。
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