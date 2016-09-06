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黃國書要求體育署 交出羽協理監會議名單

2016-09-06

〔記者梁偉銘／台北報導〕「羽協好大，我不怕！」立委黃國書昨晚在個人臉書粉絲頁貼文，引用本報相關報導及資料，要求體育署必須交出八月廿三日當天出席理監事會議名單，因為不只單項協會要好好整頓，長期縱容這種情形的官員也應一併檢討，許多網友紛紛按讚留言，同時分享至各論壇區。

黃國書貼文表示，針對媒體報導有關日前羽協理監事會議上，揚言將蒐集證據提告他及「沒有說不能動廖冠皓」等相關新聞，一早接到許多熱愛體育及關心羽協懲處球員事件的朋友關切，「大家都非常擔心羽協未來會展開什麼樣的報復行動，而今日下午三點左右，自由更是以獨家公布當日會議錄音內容」。

雖然羽協目前先以公告方式澄清，黃國書強調仍會繼續追蹤，若媒體報導屬實，他認為羽協部分成員不痛切檢討還意圖秋後算帳的行為，更是對即將設立仲裁小組的蔡英文總統的挑釁，「因此我先要求體育署必須交出當日出席理監事會議的名單…，倘若真的是誤會一場，國書也還是會秉持初衷繼續為選手發聲，選手好、體育環境好，才是最重要的！」

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標題：黃國書要求體育署 交出羽協理監會議名單


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