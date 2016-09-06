「風頭上應不敢這樣做」體育署：報復說 可能是誤會

2016-09-06

〔記者梁偉銘／台北報導〕體育署副署長林哲宏昨晚表示，我國羽球協會八月廿三日理監事會議中，署方確實委派競技運動組副組長藍坤田參與，就他所知，會中所謂「反撲報復」之說可能是誤會，目前藍坤田人在國外，署方仍在連繫，以了解來龍去脈；至於林哲宏今也將與羽協相關人士會面溝通，釐清整件事真相。

署長要求勿秋後算帳

體育署署長何卓飛身體微恙，尤其自里約奧運返國後，還因多日失眠導致身心健康出狀況，並未出面受訪。據其身邊人士私下透露，署長相當肯定選手及教練的努力，也對羽協近來爭議不斷頗感失望，已責成競技組等官員連絡包括理事長在內的協會代表，再三要求保障選手及教練權益，切勿犯下「秋後算帳」等違背民心的錯誤舉動。

林哲宏則認為，雖然錄音檔曝光，羽協該會議的完整內容仍有待還原，或許某些人發言只是情緒性發洩，體育署將進一步了解，他說：「現在正在風頭上，他們（羽協）應該不敢這樣做…不過，我還是會去溝通一下。」