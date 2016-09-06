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羽協︰罰款會退還廖冠皓 沒有懲處

2016-09-06

發聲明稿澄清 指秘書長蔡鴻鵬「辭職已定案」

〔記者廖聿偉／台北報導〕本報接獲讀者投訴，羽協在奧運戴資穎事件後，八月廿三日臨時理監事會上仍決議慰留秘書長蔡鴻鵬，昨日上午特別發出聲明稿澄清，並列出四點說明回應，不過隨後又有讀者爆料當天會議的錄音檔，羽協未對新的爆料提出回應。

羽協稍早的四點回應中，針對廖冠皓遭罰款乙事，表示已和廖所屬球團達成協議，將兩年前的罰款全數退還。其次，羽協並未召開紀律委員會，因此並未對戴資穎做出任何懲處。第三，秘書長蔡鴻鵬「辭職已定案」，理事長程俊琅早已覓得新接任人選，計畫九月份召開理監事會議認可通過。最後，立法委員黃國書對台灣體育的關心與支持，羽協不僅尊敬也尊重。

由於八月廿三日羽協理監事會議上的錄音譯文中，內容提及「沒有說不動廖冠皓」，並醞釀向立委黃國書提告，與聲明稿內容不符。對此，蔡鴻鵬拒絕回應，僅表示：「本人已經確定離職，不適合再對外發言。」

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  • 羽球協會收支明細表。（讀者提供）

    羽球協會收支明細表。（讀者提供）

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