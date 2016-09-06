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直選案被指拖時間 洪：存心讓國民黨崩盤嗎

2016-09-06

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨全代會前天通過地方黨部主委由黨員直選案，部分黨代表並質疑黨中央對直選案的處置是拖時間，國民黨主席洪秀柱昨出席國民黨中評會、四中全會受訪時強調，任何事都不是一蹴可幾，若今天提了案，明天就開始選舉，「不是存心讓國民黨崩盤嗎？」

洪說，需一步一腳印走穩，要很多配套措施和做法，沒有周全準備任何制度都不能可長可久。現在所用的縣市黨部主委，已經是「用在地人，在地用人」，一步步邁向改革，民進黨已這麼做，要經過仔細評估、去蕪存菁，必須結合許多對黨務工作有經驗，甚至學者專家的意見，成立研究小組研究配套。

駁削權「蔡權力比誰都大」

此外，未來地方黨部主委直選後，再也不是黨中央指派，外界解讀認為，這是黨內「防洪派」對於現任黨主席洪秀柱的「削權」行動。洪秀柱對此不以為然，反問：「是嗎？」她並舉例，民進黨縣市黨部主委也是黨員直選，但黨主席蔡英文的權力「比誰都大」。

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