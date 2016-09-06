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黨產會決議 不當黨產禁支付黨工薪資

2016-09-06

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕「不當黨產處理委員會」昨舉行首次會議，決議被推定為不當黨產就不得用於支付黨工薪資與退休金。

洪批自訂惡法還自己違反

對此，國民黨主席洪秀柱昨在國民黨四中全會後受訪痛批，國民黨認定這委員會就是「不當委員會」，從主委開始就「不當」，現在他自己訂惡法還自己違反，「惡法還要更惡」，連有正當理由、法定義務可以處分黨產都取消，「一切他說的算嗎？」根本逼人太甚，十分鴨霸。

據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第九條規定，被推定為不當取得之財產禁止處分，但在履行法定義務或其他正當理由不在此限。媒體詢問，國民黨支付黨工退休金，是否屬於所謂「正當理由」，國民黨是否仍可處分財產？

黨產會主委顧立雄表示，政黨及其附隨組織為了支付職雇員薪資或受託管理人報酬、日常水電、電話費、書報費等所需開銷，雖其為必要開支，但委員會認為，這部分要由合法取得支出，也就是黨費、政治獻金、政黨補助費等，不能將已經被推定不當取得的財產支付上述開銷。

但國民黨認為，支付黨工薪資與退休金是法定義務及正當理由，不應被限制處分。

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