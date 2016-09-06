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黨產會10月7日首場聽證會 鎖定中投、欣裕台

2016-09-06

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕追討黨產行動即將揭開序幕！

將認定是否為國民黨附隨組織

行政院不當黨產處理委員會昨天召開首場委員會議，發言人施錦芳會後宣布，黨產會將於十月七日舉行首場聽證會，針對中央投資股份有限公司、欣裕台股份有限公司是否為國民黨附隨組織進行認定。

國民黨行管會主委：應會出席

對此，國民黨主席洪秀柱昨天不滿地表示，不知道黨產委員會怎麼認定，「他要怎麼說就怎麼說嘛」，現在他們是「天皇老子」。她並認為，到時候會有人反彈的，現在國民黨還沒接到通知，相信中投應會好好因應，國民黨行管會主委邱大展受訪時則說，他應該會出席十月七日的聽證會。

不當黨產處理委員會昨天的首場委員會議，通過「不當黨產處理委員會舉行聽證應行注意事項」、「不當黨產處理委員會調查程序辦法」、「獎勵舉發政黨及附隨組織不當取得財產辦法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第九條第一項正當理由許可要件辦法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第八條第三項關於一定金額及其他具有相當價值之財產之公告」等五項辦法。

黨產會主委顧立雄昨表示，國民黨曾在財務報表中揭露中投、欣裕台公司是國民黨黨營事業，依據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第九條規定：「推定為不當取得之財產，自該條例公布之日起禁止處分」，在這種情況下，中投與欣裕台應該要理解它們的處分行為可能無效。

據了解，黨產會已組成籌備小組，預備聽證會相關工作。顧立雄表示，聽證會將請當事人中投、欣裕台公司董監事出席陳述意見，利害關係人國民黨也須派員出席。

邀兩公司董監事出席陳述意見

依據經濟部資料，中投公司董事長為前金管會主委陳樹，陳樹同時兼任欣裕台董事長；中投及欣裕台董事則為林恒志、李永裕、馬嘉應三人，監察人為江美桃。

依據黨產會通過的「不當黨產處理委員會舉行聽證應行注意事項」規定，黨產會就特定事件舉行聽證時，應於聽證期十五日前，通知當事人或已知之利害關係人。當事人或利害關係人則應於聽證期五日前，向黨產會提出聽證申請書。民眾也可於聽證期五日前，向黨產會提出旁聽申請書。

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標題：黨產會10月7日首場聽證會 鎖定中投、欣裕台


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