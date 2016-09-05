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德蕾莎修女封聖 陳建仁出席觀禮

2016-09-05

10萬人前往梵蒂岡見證

〔編譯茅毅、特派記者鍾麗華／綜合報導〕天主教教宗方濟各四日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St Peter’s square）晨間彌撒以拉丁文宣布，冊封德蕾莎修女（Mother Teresa）為聖人。他說：「我們將她列入聖人之列，整體天主教會將尊她為聖人。」數萬名信徒為德蕾莎修女的封聖儀式而擠滿聖伯多祿廣場。這位身形嬌小的婦女曾照料赤貧如洗的世人，已成為天主教會的代表人物之一。

封聖儀式後，德蕾莎修女也成為二○一五年十二月八日到一六年十一月廿日「慈悲禧年（Jubilee Year of Mercy）」及方濟各任內的楷模。方濟各認為，理想的天主教會是做為赤貧者、飽受物質匱乏和心靈空虛所困者的「田野醫院」，德蕾莎修女就把此理想付諸實施。四日彌撒開始時，方濟各宣讀封聖儀式、基督徒與非基督徒敬佩她的事蹟，不待他宣讀完，聖伯多祿廣場上的信徒就爆出掌聲。

德蕾莎修女成立的「仁愛傳教修女會」修女，身著招牌的藍邊紗麗（sari）會服，坐在彌撒的前幾排。彌撒在烈日下進行，不分貧、富、貴、賤，一千五百名街友及包括台灣副總統陳建仁、西班牙王后索菲亞（Sofia）在內的國家元首或政府首長均在一旁觀禮。

教宗會陳：為台灣祈禱

以總統蔡英文特使身分率團出席封聖典禮的陳建仁，在典禮前與方濟各會面。方濟各說：「我會為台灣人民祈禱，也請你們為我祈禱。」陳副總統也面邀教宗訪台。

來自世界各地的修女、神父、志工、信徒和觀光客手握封聖彌撒所發的十萬張入場券，雀躍欣喜地前來觀禮，梵蒂岡也動員達三千名執法人員確保周邊地區的安全。

德蕾莎修女畢生為印度加爾各答的貧民奉獻，當地四日也舉行向她致敬的慶祝活動。印度總統穆克吉（Pranab Mukherjee）說：「讓德蕾莎修女的典範啟發我們所有人，為人類的福祉奉獻。」

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  • 頭戴白色小瓜帽的教宗方濟各在宣布冊封德蕾莎修女為聖人的彌撒後，微笑著向梵蒂岡聖伯多祿廣場的信徒揮手致意，這場由教宗親自主持的封聖儀式，共達十萬人在場觀禮。（法新社）

    頭戴白色小瓜帽的教宗方濟各在宣布冊封德蕾莎修女為聖人的彌撒後，微笑著向梵蒂岡聖伯多祿廣場的信徒揮手致意，這場由教宗親自主持的封聖儀式，共達十萬人在場觀禮。（法新社）

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