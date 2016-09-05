德蕾莎修女封聖 陳建仁出席觀禮

2016-09-05

10萬人前往梵蒂岡見證

〔編譯茅毅、特派記者鍾麗華／綜合報導〕天主教教宗方濟各四日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St Peter’s square）晨間彌撒以拉丁文宣布，冊封德蕾莎修女（Mother Teresa）為聖人。他說：「我們將她列入聖人之列，整體天主教會將尊她為聖人。」數萬名信徒為德蕾莎修女的封聖儀式而擠滿聖伯多祿廣場。這位身形嬌小的婦女曾照料赤貧如洗的世人，已成為天主教會的代表人物之一。

封聖儀式後，德蕾莎修女也成為二○一五年十二月八日到一六年十一月廿日「慈悲禧年（Jubilee Year of Mercy）」及方濟各任內的楷模。方濟各認為，理想的天主教會是做為赤貧者、飽受物質匱乏和心靈空虛所困者的「田野醫院」，德蕾莎修女就把此理想付諸實施。四日彌撒開始時，方濟各宣讀封聖儀式、基督徒與非基督徒敬佩她的事蹟，不待他宣讀完，聖伯多祿廣場上的信徒就爆出掌聲。

德蕾莎修女成立的「仁愛傳教修女會」修女，身著招牌的藍邊紗麗（sari）會服，坐在彌撒的前幾排。彌撒在烈日下進行，不分貧、富、貴、賤，一千五百名街友及包括台灣副總統陳建仁、西班牙王后索菲亞（Sofia）在內的國家元首或政府首長均在一旁觀禮。

教宗會陳：為台灣祈禱

以總統蔡英文特使身分率團出席封聖典禮的陳建仁，在典禮前與方濟各會面。方濟各說：「我會為台灣人民祈禱，也請你們為我祈禱。」陳副總統也面邀教宗訪台。

來自世界各地的修女、神父、志工、信徒和觀光客手握封聖彌撒所發的十萬張入場券，雀躍欣喜地前來觀禮，梵蒂岡也動員達三千名執法人員確保周邊地區的安全。

德蕾莎修女畢生為印度加爾各答的貧民奉獻，當地四日也舉行向她致敬的慶祝活動。印度總統穆克吉（Pranab Mukherjee）說：「讓德蕾莎修女的典範啟發我們所有人，為人類的福祉奉獻。」