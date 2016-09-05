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歐巴馬反台獨？美澄清對台立場未變

2016-09-05

白宮：美信守台灣關係法

〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕美國總統歐巴馬在二十國集團（G20）峰會前夕，三日與中國國家主席習近平進行「歐習會」。中國官媒新華社報導稱，歐巴馬在「歐習會」時提出「反對台獨」，但美方隨即做出澄清，強調美國立場是長期且一貫未改變。

白宮國安會發言人柯金斯接受中央社訪問時重申，美國堅定信守基於美中三個公報及「台灣關係法」的「一個中國政策」。關於兩岸議題，美方認為應以雙方人民都能接受的方式、速度與廣度，和平地解決。

我外交部昨表示，我方一貫的立場是美中發展關係不應損及我國利益，也不應影響美國基於「台灣關係法」及「六項保證」對我的承諾，美方也充分了解我方立場。

外交部：持續與美密切溝通

外交部強調，將持續與美方保持密切溝通，持續關注「歐習會」的後續發展，以即時因應與我利益相關之情勢。

陸委會昨也指出，我國政府堅持既定政策立場，秉持普遍民意與民主原則，在尊重歷史事實與既有政治基礎上，持續敞開溝通協商大門，致力維護台海和平穩定現狀。

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  • 白宮國安會發言人柯金斯。（中央社資料照）

    白宮國安會發言人柯金斯。（中央社資料照）

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