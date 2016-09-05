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德蕾莎修女 愛的巨人 仍遭批評

2016-09-05

身高僅131公分 影響力遍布全球

〔國際新聞中心／綜合報導〕德蕾莎修女身高僅一三一公分，但她的影響力遍布全球，宛如愛的巨人。她的影響力跨越國界，其創立的「仁愛傳教修女會」在全球八十七個國家吸引三千名修女和四百名教士加入，在一六○個城市照顧貧民及瀕死者。在一九七九年獲頒諾貝爾和平獎後，她宣布取消慶祝晚宴，將物資捐給印度加爾各答貧民。

終生守貧 財產僅1水桶2紗麗

德蕾莎修女十二歲就立志前往印度傳教，十九歲時如願踏上加爾各答，救濟當地貧民。雖然她享譽全球，但終生守貧度日，財產只有一個水桶和兩條印度紗麗。一九九九年，她被美國人民投票選為二十世紀最受尊敬人物榜單之首。

儘管德蕾莎修女的愛跨越國界，但歐洲的馬其頓和阿爾巴尼亞為「德蕾莎修女是誰的」爭吵不休，兩國都以「德蕾莎修女」為其道路、建物、醫院等命名。德蕾莎修女一九一○年出生在現在的馬其頓首都史高比耶，但出生時還沒有「馬其頓」這個國家。她是阿爾巴尼亞裔，母親是來自科索沃的阿爾巴尼亞人，至於她的父親，有人說同是阿爾巴尼亞裔，有人說是夫拉契人（Vlach）。

不過，德蕾莎修女的修女會帳目不清、垂死之家（Nirmal Hriday）差勁的醫療照顧等，也使其飽受外界批評。曾在印度加爾各答擔任志工的貢薩雷茲（Hemley Gonzalez）說，他當時在垂死之家服務，但裡面衛生與醫療條件極差，修女們甚至用自來水沖洗後，重複使用針頭，且大多數志工都跟他一樣沒有任何醫療背景或訓練，但那裡的修女告訴他「這是耶穌想要的」。

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  • 四日獲教廷封聖的德蕾莎修女，畢生在印度加爾各答從事救苦濟貧的慈善活動，成為廿世紀天主教代表人物。圖為她一九八二年在黎巴嫩抱著一名孩童。（法新社檔案照）

    四日獲教廷封聖的德蕾莎修女，畢生在印度加爾各答從事救苦濟貧的慈善活動，成為廿世紀天主教代表人物。圖為她一九八二年在黎巴嫩抱著一名孩童。（法新社檔案照）

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