新聞分析》穩固台梵邦誼 聖騎士的超級任務

2016-09-05

特派記者鍾麗華／特稿

頂著教廷冊封的「耶路撒冷聖墓騎士團騎士」及「宗座聖大額我略爵士」，虔誠的天主教友、副總統陳建仁擔任總統特使出訪梵蒂岡，被賦予維持台梵關係的重要角色。

在此之前，香港教區樞機主教湯漢八月初撰文表示，梵中已就主教任命問題達成初步結果。八月底，梵蒂岡國務卿帕洛林公開演說時，更指梵中關係將有新的發展。近一個半月，有關梵、台、中關係關鍵字搜尋暴增兩萬多筆，讓陳建仁還沒踏出國門，就備受壓力與期待。

身為首位耶穌會出身的教宗方濟各，為體現利瑪竇四百多年前把天主教會傳入中國的精神，三年前接任以來，就頻頻對中國釋出善意。不但多次表達訪中的強烈意願，且不顧外界批評他放棄教會立場，盛讚中國文化與智慧，卻避談教徒自由遭限制的問題。過去從無一個教宗像方濟各一樣，對梵中建交表現強大的意志與善意。

中國一九五一年與梵蒂岡斷交，取締天主教會，同時不經教宗認可自設天主教會、指派主教，但梵蒂岡堅持有主教任命權，是否赦免北京派任的八位「愛國教會」主教將是問題。路透在今年七月報導，梵中已成立工作小組，商討移除建交這兩大障礙。

然而中國最擔心的，恐怕還是梵蒂岡是引動推翻前蘇聯和東歐共產政權的力量，惟恐政權被宗教滲透推翻。

美國國務院去年公布的「國際宗教自由報告」，痛批北京當局打壓基督教徒、穆斯林與法輪功學員。今年八月的報告指出，中國變本加厲迫害宗教自由和打壓維權人士。梵蒂岡要和中國打交道，勢必引起教內的焦慮。

對於梵中關係趨暖，外交部次長吳志中曾表示，這並非「零和遊戲」，不反對梵中會談，「中國會有宗教自由也是很棒的事情。」但新政府是否做好各項因應對策，創造出台、中、梵間的三贏策略？