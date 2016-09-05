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黨產面臨追查》黨工月退休金及18趴 停發

2016-09-05

〔記者施曉光／台北報導〕面臨政府追查不當黨產，國民黨秘書長莫天虎昨天在全代會做「黨務報告」時宣布，為了厲行節約措施，將暫停發放已退休黨工人員月退休金及十八趴利息補貼，同時還要撙節發放現職人員的各種獎金與福利。

據了解，原本每年八月底，國民黨都會發放給現職黨工人員大約一個月本俸金額的年度考核獎金，已經確定停止發放，許多黨工只能私下抱怨，但也無奈現實。

莫天虎表示，由於不當黨產處理條例已經公布施行，未來國民黨除黨費、政治獻金、選舉費用補助金外，已無其他經費來源，因此必須秉持「量入為出」原則，積極進行組織改造、員額精簡與薪資調整。

全代會餐費 黨內要角贊助

國民黨這次全代會考量財務拮据，昨日午餐特別由四位副主席、中常委、副執行長、副秘書長分別贊助二萬五千元到五萬元不等，金額共計一百一十萬元；同時為了凝聚團結氛圍，大家一起共吃每桌三千元成本的「梅花餐」，餐費結餘款將捐贈黨中央做為黨務經費使用。

國民黨中央昨還向自家人發起小額捐款活動，逐桌向黨代表進行募捐，捐款人可以獲得社福公益團體販售的小餅乾等禮物，當場獲得許多黨代表回響，紛紛從皮包中掏出五百元甚至一萬元不等的現金，表達願意與黨共度難關。

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  • 國民黨昨召開全代會，中午在中山樓席開上百桌，黨主席洪秀柱（前右一）與前副總統連戰（前右二）、前副總統吳敦義（前左一）舉杯致意。（記者黃耀徵攝）

    國民黨昨召開全代會，中午在中山樓席開上百桌，黨主席洪秀柱（前右一）與前副總統連戰（前右二）、前副總統吳敦義（前左一）舉杯致意。（記者黃耀徵攝）

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