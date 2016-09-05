2016-09-05

記者林良昇／特稿

不顧黨內大老的質疑和憂慮，國民黨全代會昨把自馬政府開始樹立起的兩岸政策神主牌「九二共識、一中各表」掃入墳墓，僅留「九二共識」的軀殼，想當然耳，對身為「一中同表」信仰者的柱柱姊來說，應該可說是得償所願了。

國民黨解釋，政綱並非未提「一中各表」，但細究全文，出現「一中各表」的文字在「總論」，來解釋馬政府時期以「九二共識、一中各表」發展兩岸關係，明顯是敘事性用詞，反而在「政綱」部分，僅用「深化九二共識」輕輕帶過；「一中各表」四個字就這樣消失。

事實上，對新版政綱不提「一中各表」的疑慮，並非從昨天才開始，外界不禁要問，在「總論」出現的四個字，為什麼不加入最重要的「政綱」文字中，以杜悠悠之口？顯見這絕非疏忽或簡略，而是特別的安排。

國民黨一直以來對於兩岸關係的過分簡化，如同配合北京，硬是送給台灣一包寫著「九二共識」外送包裹，這個包裹是越來越大，不是共識的都以共識之名包裝成了共識，但潘朵拉的盒子一旦打開，裡面會是劣質品還是一頭巨獸，無人知曉。

可以預見的是，國民黨正在為國共聯手創造出的九二共識再創造模糊，但試問，可以模糊、可以改變、各自詮釋、不是白紙黑字的共識到底是不是共識？答案是昭然若揭。

回過頭來說，「九二共識」本來就是謊言，謊言講久了也不會變成真的，或許，哪天國共聯手用「九二共識」來包裝「一中同表」或者是其他更驚嚇台灣人的東西，強逼台灣吞下，也不是那麼奇怪了。