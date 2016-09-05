一中同表 得償所願
2016-09-05
記者林良昇／特稿
不顧黨內大老的質疑和憂慮，國民黨全代會昨把自馬政府開始樹立起的兩岸政策神主牌「九二共識、一中各表」掃入墳墓，僅留「九二共識」的軀殼，想當然耳，對身為「一中同表」信仰者的柱柱姊來說，應該可說是得償所願了。
國民黨解釋，政綱並非未提「一中各表」，但細究全文，出現「一中各表」的文字在「總論」，來解釋馬政府時期以「九二共識、一中各表」發展兩岸關係，明顯是敘事性用詞，反而在「政綱」部分，僅用「深化九二共識」輕輕帶過；「一中各表」四個字就這樣消失。
事實上，對新版政綱不提「一中各表」的疑慮，並非從昨天才開始，外界不禁要問，在「總論」出現的四個字，為什麼不加入最重要的「政綱」文字中，以杜悠悠之口？顯見這絕非疏忽或簡略，而是特別的安排。
國民黨一直以來對於兩岸關係的過分簡化，如同配合北京，硬是送給台灣一包寫著「九二共識」外送包裹，這個包裹是越來越大，不是共識的都以共識之名包裝成了共識，但潘朵拉的盒子一旦打開，裡面會是劣質品還是一頭巨獸，無人知曉。
可以預見的是，國民黨正在為國共聯手創造出的九二共識再創造模糊，但試問，可以模糊、可以改變、各自詮釋、不是白紙黑字的共識到底是不是共識？答案是昭然若揭。
回過頭來說，「九二共識」本來就是謊言，謊言講久了也不會變成真的，或許，哪天國共聯手用「九二共識」來包裝「一中同表」或者是其他更驚嚇台灣人的東西，強逼台灣吞下，也不是那麼奇怪了。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 花蓮吉安2車相撞 釀2屍3命慘劇
- 中職》富邦金控將承接義大犀牛 上限3億元
- 男嶺腳瀑布跳水 跳進鬼門關
- 〈折翼少年〉看見自己的好
- 〈這時節的吃〉石斑魚美味 履歷掛保證
- 彰化外海 魏明谷：打造「綠能沙烏地阿拉伯」
- 金婚、鑽石婚表揚 三兄弟同台
- 維納斯的呢喃（9／5～9／11）
- 《歐巴馬出席杭州G20》機場吵到賓館 中美官員差點打架
- 張景森發文惹議 呂秋遠提醒「考慮關閉臉書」
- 法國華人再示威 抗議張朝林遭毆打斃命
- 開山刀棍棒齊飛 10惡煞砍人快閃
- 最吸金007 47億利誘克雷格再當龐德
- 自由談》遊行凸顯真相，不改革就完蛋！
- 社論》外交海陸必須換腦筋
- 日民進黨黨魁 蓮舫勝券在握
- 蔡英文︰年金改革壓力 我會承擔
- 09/05 各報重點新聞一覽
- 〈熱門族群〉樂陞帶衰 遊戲股哀號
- 安心亞曖昧阿Ken 互虧追求者多
- 陳來助轉戰健康事業 竹科開養生餐廳
- 男大生自摔卡車底 10多名路人抬車救
- 預防自殺悲劇 多關心身旁憂鬱的人
- 八仙塵爆傷者 陳麒晉回球場追夢
- 大武崙砲台停車場設照明 追星族憂
- 《自由廣場》離婚分產，國防部也管？
- 1分惜敗日本 台灣拿亞軍哭了
- 書劍集》註定模糊的兆豐銀案真相
- 萬人路跑 募集逾35萬張發票
- 壽山獼猴告別式 吱吱黨籲裝監視器緝凶
- 〈熱門族群〉中資三安成全球LED晶片龍頭 台廠剉咧等
- 伍佰抓包粉絲抓寶 死守IG帳號
- 安倍參加G20 中警告勿提南海
- 慘！花蓮兩車對撞 母女2屍3命
- 港獨校園萌芽 年輕人衝撞選情
- 陪她買醉護送回家 馮德倫10年前早對舒淇有好感
- 自由共和國》蕭新煌／ 對小英執政100天 綠藍民調的解讀
- 茶水間之王賀眾 全台人都喝過它的水
- 〈現代愛情觀〉佛系男的異想世界
- 苗縣文旦柚少三成 質好甜度高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一中同表 得償所願
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分