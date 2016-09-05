中央與地方黨部關係》直營連鎖？合作加盟？ 待觀察

2016-09-05

記者施曉光／特稿

國民黨全代會昨日通過修改黨章，地方黨部主委將改為黨員直選，這是繼二千年首次政黨輪替，黨員直選黨主席，國民黨再度丟掉政權後的第二次重大黨務變革，對藍營政黨文化及地方政治生態衝擊如何，值得觀察。

過去國民黨家大業大、揮金霍玉的統治穩固年代，黨中央坐擁豐饒黨產及掌控政府資源，地方派系自然歸趨棲宿，地方主委除是黨主席在地方第一線的「耳目」外，也具有協調派系政治資源與選舉利益的「派發」功能，黨中央與地方派系維持一種恩庇侍從關係。

二千年雖然痛失江山，但國民黨掌握地方公職樁腳及農漁會系統的實力，宛如老樹盤根，更重要的是，黨庫尚猶家貲萬貫，仍支使得動地方人物，因此縣市黨部扮演黨中央與地方派系之間的「輸乳管」功能性仍高。

但近年綠色執政及多黨政治發展下，地方政治生態已出現變化，國民黨傳統基本盤隨之塊狀剝離，前年地方選舉就是徵候，今年二度下野後，明顯家道中落的國民黨，如今已屬羊質虎皮，原本堪稱餘膏剩馥的黨產，淪為殘羹冷炙，更面臨黨產清算，黨員直選後的地方主委，雖儼如一方之霸，但這塊百年老字號的「品牌」究竟還有多少殘餘價值，以及未來中央、地方黨部權利、義務關係如何界定，都是地方政治勢力是否願意靠行、寄附名下的考慮重點。

但無可諱言，黨員直選主委後的地方黨部，仍可能成為過去馬英九時代積極要消滅的藍營傳統派系人物盤踞的新山頭，只是未來中央、地方黨部關係會走向控制性強的「直營連鎖」型態，或約束力弱的「合作加盟」模式，除配套制度設計，恐怕會與中央掌權者的路線難脫干係，如果明年黨主席改選結果，仍由統派色彩濃厚的洪秀柱連任，那些「本土藍」的地方派系人士，只怕難與同歸。

由於多數黨代表要求一年內落實地方黨部主委直選，基於撙節、選務簡便原則，洪秀柱很難找到不與八月黨主席選舉合併舉行的理由，這也勢必會對洪的連任之路帶來一定變數。

雖然辦理選務的黨機器仍在洪秀柱之手，各地方黨部主委也仍是洪所任命，但本土倒洪派極可能採取黨主席、地方主委、黨代表聯合競選模式策略，對原就缺乏地方人脈的洪秀柱而言，將構成不小的壓力，如果原本洪具優勢的黃復興票源，又因為吳敦義的參選而鬆動，恐怕選情難以樂觀。

即便洪秀柱明年順利連任黨魁，設若地方主委多由反洪派勢力掌握，屆時又是國民黨新問題的開始，難保他日不會上演「地方包圍中央」戲碼。