地方主委直選 吳敦義：勿視挺吳派勝利

2016-09-05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨全代會昨決議通過修正黨章第廿六條，地方黨部主委改由黨員直接選舉，並要求黨中央在一、兩個月內成立專案小組研提配套措施。如無意外，明年八月國民黨將首度舉辦創黨百年來首次的黨主席、地方主委及黨代表的三合一選舉。

黨內要求一年內實施 黨中央未承諾

不過，儘管黨代表在黨章修正案說明欄中，明確要求通過後一年內實施直選，但國民黨中央昨晚發出聲明，「地方黨部主委直選，並無時間限定」。換言之，未承諾一年內必定實施直選。

由於黨主席指派地方主委的權力被拔除，外界解讀有利於考慮參選明年黨主席的前副總統吳敦義，吳昨受訪時說，希望外界不要把直選案視為「挺吳派」的勝利，並強調地方主委直選需要配套，才能落實推動。

國民黨主席洪秀柱在閉會致詞時回應，只要能擴大黨員參與，有助扎根基層的改革方案，她都樂觀其成。黨中央將成立專案小組，研擬周全配套，像是地方黨部主委資格、任期及對黨員、黨中央的權利義務等問題，並儘速推動直選。

洪：樂觀其成 研擬配套儘速推動

洪並強調，改革非一蹴可幾，像民進黨縣市主委也是由黨員直選，但民進黨的制度有無偏差，社會評價不言可喻，不過，她對黨員有信心，而且會把制度設計完善，以免黨在廢墟中重建、改革之際，未蒙其利，先受其害。

國民黨昨在陽明山中山樓召開敗選後首次全代會，歷任黨主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫及前副總統吳敦義、前立法院長王金平等藍營巨頭皆出席，除通過新版政策綱領、黨務革新發展案外，最受矚目的就是有六百七十七位黨代表連署，要求地方黨部主委人事權下放黨員直選。原本黨務高層態度保留，但因基層聲浪太大，評估難以螳臂擋車，決定放手，本案也就以破竹之勢通過。

黨務人士指出，近期就將邀集地方黨部與相關人士開會，就相關配套展開規劃，目前確定至少要制定地方黨部主委選舉辦法，並修訂現行地方黨部組織規程。

根據修正後的黨章第廿六條，國民黨地方黨部主委、副主委及評議委員任命方式，將從目前的主委、副主委由中央黨部任命指派、評委由中央遴聘，改為主委由黨員直選產生、副主委由主委報請黨中央核定聘任、評委由地方黨部報請中央核定後聘任，並要求在一年內實施。

昨天討論過程中，提案人、中常委姚江臨一度要求黨中央具體承諾時間表，台下黨代表也紛紛要求表決。副主席詹啟賢隨即上台保證，黨中央會在一、兩個月內成立黨章研修小組，由主席或副主席負責召集，把所有相關配套及推動時程訂出來，再送中常會處理。

主持會議的副主席林政則打算照詹啟賢提議宣布通過，但仍有直選派要求逕行表決，林政則卻以無人反對為由，拒絕交付表決，台下黨代表則高喊「不能敷衍」。此時，姚江臨再度上台緩頰，呼籲大家同意讓黨中央一個月內把研究專案小組成立起來，並研提配套措施，全案才順利通過。