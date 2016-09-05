無視黨內疑慮 國民黨新政綱刪一中各表

2016-09-05

〔記者施曉光、林良昇、呂伊萱／台北報導〕國民黨全國代表大會昨「鼓掌」通過新政策綱領「和平政綱」，內容包括以「深化九二共識」取代過去的「九二共識、一中各表」，引發高度關注與議論，國民黨內也有不同看法。前副總統吳敦義認為「一中各表還是非常重要」；國民黨中常委、青年團長蕭敬嚴也表態反對，並且質疑這是向更少數的民意靠攏。

青年團長：向更少數靠攏

國民黨昨天在陽明山中山樓舉行第十九次全代會第四次會議，這是國民黨全面在野後的首次全代會。黨主席洪秀柱提出新政策綱領「和平政綱」，其中以「深化九二共識」，取代「九二共識、一中各表」，並主張積極探討以「和平協議」結束兩岸敵對狀態的可能性，扮演推動兩岸和平制度化角色。

新政綱在全代會中經黨代表鼓掌同意通過備查。然而，吳敦義會前受訪時明顯有不同意見，他表示，他一向堅持「九二共識」和「一中各表」八個字，一定要聯合在一起，並強調「一中各表」還是非常重要。

吳：「一中各表」非常重要

吳敦義認為，「九二共識」可以是「九二共識、一中各表」，或是「一中各表的九二共識」，總之這八個字不能分開。

蕭敬嚴昨上午受訪時則指出，去年五月，當時國民黨總統參選人洪秀柱主張兩岸應該由「一中各表」，進一步到「一中同表」，與台灣主流民意牴觸，也造成後來國民黨不得不換柱。

蕭敬嚴表示，台灣人民要的現狀，就是前總統馬英九「一中各表」的前提，維持兩岸關係和平穩定的發展，至於是否需要更進一步，必須由全體生活在台灣的中華民國國民共同決定，以目前主流民意看來，時候未到。國民黨此時的政策綱領仍應維持「九二共識、一中各表」，而非向更少數民意靠攏。

前黨主席朱立倫去年任內通過的政綱，文字中納入「九二共識，一中各表」，對於新版政策綱領未提「一中各表」，朱立倫受訪時只說，「九二共識、一中各表」是大家的基礎，他相信會有共識。

雖然引發議論，但在中籤的三名黨代表皆發言力挺下，全代會最後也未進行表決，仍鼓掌通過新版國民黨政策綱領，確認「洪秀柱路線」。洪秀柱昨在致詞時也強調，要以這部「和平政綱」對抗民進黨的「台獨黨綱」，並呼籲全黨同志一起力抗「去中國化」。

洪：和平政綱對抗台獨黨綱

對於黨內的疑慮，國民黨文傳會主委周志偉解釋說，「總論」第三段已說明「和平政綱」是以前主席連戰和平之旅中所提出的五大願景，以及馬政府提出的「九二共識、一中各表」為基石。政策會執行長蔡正元則說，經有關單位民調，支持和平政綱的比率為五十一．五％，不同意的只有二十．二％，和平政綱有厚實民意基礎。