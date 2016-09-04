全教總、家長聯盟 籲蔡堅持改革
「船沉了，大家全沒了」
〔記者林曉雲、李盈蒨／台北報導〕軍公教人士昨走上街頭抗議年金改革，但包括全國教師工會總聯合會、台灣教師聯盟、年輕公教人員年金改革自發性團體、全國家長團體聯盟、台灣家長教育聯盟、人本教育基金會等教育團體均支持年金改革，他們呼籲總統蔡英文要堅持改革，做對的事，也呼籲各界共體時艱，否則船沉了，大家全沒了。
張旭政：多數軍公教支持改革
全教總理事長張旭政表示，全教總支持年金改革，也提出改革方案，事實上，大多數的軍公教認為有必要改革年金，全教總訴求政府另立新基金，不要讓中青世代背債，也主張針對提撥不足的問題，讓已退休及在職者按月補繳，他也質疑九三大遊行帶頭者宣稱支持合理改革，將被檢驗是真的支持改革，還是在抗拒改革。
蕭曉玲：替代率應降至六成五
台灣教師聯盟理事長蕭曉玲質疑，上街的軍公教不敢講自己退休金的額度，恐怕是因為他們也知道領太多；看在年輕教師的眼裡，退休教師爽領年金的狀況，有一句俗話是「週休七天，月領七萬，年出七國」，有四十四萬人的退休金有十八％利息保障，單利息即可月領一萬一千元，所得替代率高達八、九成，非常不合理，因此她身邊有很多老師支持年金改革，她認為所得替代率應降為六成五。
全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱表示，年金改革是必走的路，必須考慮台灣世代正義和未來經濟發展，希望小英政府訂出年金合理地板保障低收入者生活，更要訂出天花板避免年金制度破產，拖垮國家財政。
台灣家長教育聯盟準理事長謝國清表示，家長團體成員也有軍公教，其中不少人支持改革，否則年金破產，船沉了，大家全沒了，年金改革不但讓國家財政不致破產，也是支持年輕一代最好方式。
由中台灣教授協會、東海大學等數十所私校組成的「 私立學校教師年金改革聯盟」昨到教育部陳情，要求保障私校教師基本退休生活，並譴責遊行示威的公教人員是不顧國家財政危機，以「要尊嚴、反污名」為藉口來反改革。
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