| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

看問題》民意挺改革 政府不能走回頭路

2016-09-04

記者李欣芳／特稿

推動年金改革已是箭在弦上，不可能走回頭路，這次雖有不少退休軍公教走上街頭抗議新政府的年金改革，但關鍵的是，更多沒有參與遊行，選擇沉默的社會大眾會怎麼看待這場遊行？尤其廣大的基層勞工並未出面表達不同聲音，政府應以多數民意支持年金改革做為後盾，堅定改革年金制度，不因爭議而退縮。

銓敘部公布退撫基金最新精算結果顯示，軍公教年金帳戶將在十五年內相繼破產，軍人帳戶大限在二○二○年，教職員為二○三○年，公務員在二○三一年，若要維持將來五十年財政平衡不破產，提撥率至少要提高三倍。但遺憾的是，這個重要的警訊，不少人視而不見，或選擇刻意忽略，為避免國家走上破產之路，年金改革有其急迫性，而且非改不可！

年金改革爭議因退休軍公教結合部分國營事業勞工走上街頭，藍營又動員相挺，使當前年金改革更趨於複雜，但從角力的過程也將讓社會大眾逐漸看清，究竟誰是改革的一方？到底是誰在喊改革，實質上卻抗拒改革。

當然，退休軍公教走上街頭，也反映出他們對未來年金改革將拉低其退休所得替代率的集體焦慮，不過，蔡總統已表明，由於軍人役期短、除役早，未來制度的改革將會考慮軍人的特殊性，這應可讓現職軍人稍微安心，遊行主導者除高喊不滿軍公教被污名化外，也應提出明確的年金改革版本，否則難以爭取社會大眾的認同。

在激情抗議之後，未來真正的角力戰場還是在年金改革委員會，改革台灣的年金制度至少有七成的多數民意支持，這個求取共識的過程雖然漫長，卻是民主社會充分對話的必經之路，改革需要時間，也需要耐心，新政府宣示明年五二○前召開國是會議後整合提出年金改革版本，仍值得期待。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 九三大遊行 年金改革 退休軍公教
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：看問題》民意挺改革 政府不能走回頭路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.