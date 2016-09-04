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政院回應年金十問》林萬億：改革是全民參與 沒有針對性

2016-09-04

〔記者李欣芳／台北報導〕監督年金改革行動聯盟昨發動退休軍公教上街頭抗議年金改革，並向政府提出「年金十問」，包括質疑年金改革是選擇性及針對性的改革，行政院政務委員、總統府年金改革委員會副召集人林萬億昨召開記者會回應，這次改革是不分公、教、軍、勞、農及國民等身分，全民都納入、全民參與的改革。

聯盟首先質疑政府沒有財政紀律，哪來年金改革？林萬億說，二○○八年政權移轉時，中央政府未償還債務餘額占ＧＤＰ廿九．七％，之後馬政府八年執政，中央政府未償還債務餘額占ＧＤＰ比率升高到今年的卅四．二％，顯示民進黨執政時期的財政紀律優於國民黨執政時期，何況政府財政不是年金改革的唯一因素。

至於聯盟指年金改革責任完全由被改革對象承擔，合理嗎？林萬億則強調，年金制度改革本來就是從多面向、多議題，全面進行改革，不可能只針對單一對象進行改革，年金改革的目的是要讓年金制度永續發展。

年改會 本週進入改革議題

對於未來年金改革的推動，林萬億表示，年金改革委員會本週會議的討論，就會涉及年金改革的目標與原則，以及要改革議題的順序排列，包括年金制度要怎麼設計，到底要保持原來的分立制、部分的整合，或更大規模制度的整併，都列入未來討論的選項，未來也會進一步討論給付、請領資格及制度轉換等問題，待討論到一定程度會進入北中南東四區的分區座談。

他又說，很多人擔心冗長開會恐讓年金改革受延宕，他認為應不受影響，開會過程中大家有很多資訊回饋，過去未能獲得或不正確資訊，都在這次資訊公開透明作法下有很大改進，國人可完整了解年金制度現況及對國家財政影響。

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  • 行政院政務委員、總統府年金改革委員會副召集人林萬億。（記者廖振輝攝）

    行政院政務委員、總統府年金改革委員會副召集人林萬億。（記者廖振輝攝）

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