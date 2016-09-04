退休軍公教 月領差很大
新舊制兼具 月退領最多
〔記者曾韋禎／台北報導〕退休軍公教人員昨走上街頭反對年金改革。即便退休軍公教平均月領四．九萬元、五．六萬元、六．八萬元，但不同的階級、世代，彼此的差異還是非常大，有月領不到四萬元的全新制退休基層公務員，也有超過十一萬元的全舊制退休中將。
僅兩成五軍人領月退 公教逾九成
依不同軍階設有服役上限的軍人，階級差異最為明顯。因尉級軍官的服役上限為十五年，少校、中校、上校分別為二十、二十四、二十八年，但只有服役滿二十年或服滿十五年且年滿六十歲才能領月退，故僅四分之一的退役軍人可請領月退俸，不同於公、教的九成以上。
而同樣是三十五年的退役中將，若全為舊制年資，月退可達十一‧四萬元（含月退休金及十八％優存利息）；若是十四年舊制年資者，月退仍有十‧六萬元；但若全為新制年資，月退僅剩八‧二萬元。
再以服役二十四年的上士來看，純舊制年資的月退為三‧五萬元，僅達中將的三成；若全為新制年資，月退更僅剩二‧四萬元。同樣是服役二十四年的中校，純舊制年資的月退達五‧九萬元，但純新制就只剩四‧一萬元。
無需佔缺就升等的教師，階級差距較不明顯。以年資三十年的大專教師而言，純舊制的退休教授可月領七‧二萬元，講師也有六‧四萬元。而兼有新、舊制者，反可領更多，若擁十年舊制年資者，退休教授可領九萬元，講師也有七‧四萬元。但若為純新制，教授只剩六‧三萬元，講師五‧六萬元，少掉好幾成。
要佔到缺才能升等的公務員，其退休的階級差距介於軍、教之間。以年資三十年的退休公務員而言，十二功四的高階簡任官，純舊制可領七‧一萬元，七功六的中階薦任官為五‧二萬元，五功十的基層委任官為四‧六萬元。
而兼有新、舊制者，若有主管加給，退休所得更是三級跳；若擁九年舊制年資者，十二功四就能領九萬元，七功六為六‧四萬元，五功十也有五‧五萬元。但若為純新制，十二功四只剩六‧三萬元，七功六剩四‧六萬元，五功十為四‧一萬元。
馬政府在二○一三年四月公布年金改革草案，在公教人員的部分，幾乎是朝現職人員開刀。包括對新進人員採取「確定給付制」兼「確定提撥制」的多層次年金制，以降低整體給付水準；僅在十八％優存利率的改革方向，擬針對新制實施後的已退休者，逐年調降利率至九％。
由於馬政府版的草案嚴重衝擊現職人員，也沒有真正處理退休軍公教，因而受到社會更大質疑。
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標題：退休軍公教 月領差很大
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