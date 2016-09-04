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人口老化嚴重 45年後1.3青壯養1老

2016-09-04

〔記者曾韋禎／台北報導〕台灣社會的高齡化與少子化有多嚴重？根據國發會的推估，台灣高齡化的速度遠逾歐美各國，目前只要五．六個青壯人口扶養一位老年人口；但四十五年後，將是一．三人扶養一人。這樣的人口結構，將嚴重影響社會的生產力，也將會讓國家的大部分資源用於老年人口的照護，形成龐大負擔。

五年到九年內出現人口負成長

依國發會在今年八月公布的「中華民國人口推估」顯示，台灣將在未來五年到九年內出現人口負成長，總人口數達二千三百七十餘萬人後，就開始減少；直到四十五年後的二○六一年，將減至一千八百四十餘萬人。

其中，十五到六十四歲的青壯人口將大減七百八十三萬人，所占比率將從現在的七十三．四％降至五十一．五％；而六十五歲以上的老年人口會增加四百零四萬人，從十三．二％增為三十八．九％。

台灣人口老化的趨勢，也隨之急速攀升；在二○一八年進入高齡社會（老年人口比大於十四％），而在八年後的二○二六年，再邁入超高齡社會（老年人口比大於二十％）。比日、德、義的十一年、三十六年、十九年都還快。

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