看問題》要反污名 就不該反改革
2016-09-04
記者曾韋禎／特稿
退休軍公教昨參與「反污名、要尊嚴」的遊行，抗議蔡英文總統霸凌軍公教。但整場活動都看不到他們對年金改革有何目標，反而只感受到，現在已領的退休金，未來一毛都不能少。
然而，高齡化與少子化是全球趨勢，台灣的速率又遠勝其他國家；目前還只是五．六個人扶養一個老人，但四十年後就是一．四人扶養一人，是何其沉重的負擔。
再看看活動發起人，不管是胡筑生或吳斯懷，都是月領逾十一萬元的退休中將；一九八七年初任公務員的十二職等技監李來希，如果明年退休，少說也月領八．六萬元。但國內大學生的起薪平均不到二．七萬元，等於要十一位社會新鮮人不吃不喝，才養得起胡筑生、吳斯懷與李來希等三人，這樣的年金制度難道沒有任何需要檢討之處？
退休軍公教理直氣壯地宣稱，他們繳多當然要領多；但無論軍公教勞，統統都是繳少領多，多領的還不是政府這個雇主來負擔。若真要計較誰付出多少，乾脆請大家一起回到退休的原點，先繳回已領退休金，政府則加計利息，返還歷年提撥款，彼此互不相欠，更是皆大歡喜。
年金改革非做不可。過去的馬英九總統、行政院長江宜樺、考試院長關中都這樣說過。前副總統吳敦義日前更強調，年金改革不做會成為國家社會的未爆彈。多項民調也顯示，年金改革獲得高度民意支持。
如果退休軍公教不是抗拒改革，就該儘快提出改革目標，做為與社會對話的基礎，畢竟他們所領的還是來自全民的納稅錢。否則，「反污名、要尊嚴」只會讓人解讀是「反改革、要台幣」。
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