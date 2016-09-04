籲世代互助 青年團體挺年金改革
〔記者鄭鴻達、曾韋禎／台北報導〕退休軍公教昨走上街頭抗議年金改革。但也有年輕世代組成「世代組合」，號召年輕人挺身而出，要求社會應站在年輕世代的角度，一起為年金永續保障做出完整規劃。
號召年輕人關注改革
多位年輕人昨在立法院外成立「世代組合」。台大研究生協會會長吳昀慶表示，台灣在今年的扶老比為五．六，等於每五．六名青壯要扶養一名六十五歲以上的老人；未來廿年內，扶老比將變成二．二。未來將是一個風險高、資源匱乏的社會，因此必須討論合理資源分配，改革並非剝奪特定職業的尊嚴。
台北市文山區萬興里里長、律師詹晉鑒以地方政府財政為例指出，過高的人事費，除造成地方財政的嚴重負擔外，也壓縮施政的發展空間及可能。陽明大學學生會會長陳佳菁則強調，資源配置失衡是所有年輕人在未來都要承擔的，希望政府重視社會對話軌跡，讓年金制度能達到公平正義、永續經營。
正視台灣高齡少子化
青年政治工作者呂欣潔指出，年金改革委員會召開至今，青年聲音一直飽受壓抑，其實她身邊有不少支持改革的軍公教青年，但礙於上級壓力不敢發聲，懷疑現在繳的錢未來是否還領得到，不希望現在的年輕人負擔各式稅收，到老卻得面對破產的台灣。
本名姚介祥的社運人士音地大帝指出，或許把口袋裡的錢再掏出來很難；但遊行的軍公教若體認到自己也是國家一份子，就不應把改革視為針對性的懲罰、剝削。
代表年輕人出席國家年金改革委員會的台灣北部大專院校學生自治聯合協會也發出聲明表示，他們身為年改會極少數青年代表，已多次表明年金改革能以永續經營為本，發揮世代互助的本質，也期待各團體代表、不同世代，均能正視台灣在高齡化、少子化結構下所導致的高生活與社會負擔，以及青年族群在年金制度所背負的壓力與責任。
北學聯提青年發聲五訴求
北學聯對年金改革提出世代互助、公平正義、青年發聲、公共保障、理性溝通等五大訴求。強調年輕人不該承受犧牲下一代權益以填補現行制度疏漏的年金保險體系，期待未來分區座談與國是會議納入更多不同職業與地區的青年族群，北學聯懇請國人站在年輕世代的角度，在青年族群普遍低薪、低度就業、且國家整體財政狀況不佳時，共同為年金永續保障做出完整規劃。
針對昨日軍公教遊行，社民黨則批評訴求模糊，除展現部分既得利益者想綁架全體軍公教進入失控的年金機制外，並沒真正意義，應為國家社會訂定出永續而保障退休生活的基礎年金制度。
社民黨秘書長伍維婷質疑，「反污名，要尊嚴」根本就是既得利益者拿來製造對立的稻草人，年輕軍公教人員也清楚是那些既得利益者正啃食自己的退休金，還要其他人多繳、少領、晚退。「不願面對改革的人，才是需要被檢討的對象。」
社民黨召集人陳尚志強調，應訂定一個擁有給付上下限、「頂天立地」的基礎年金保障制度，保證國民的老年退休生活，才符年金制度精神。
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標題：籲世代互助 青年團體挺年金改革
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