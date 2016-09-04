與黨中央不同調 國民黨青年中常委支持年金改革

2016-09-04

〔記者施曉光／台北報導〕軍公教以「反污名，要尊嚴」為由走上街頭，反對民進黨政府推動年金改革，相較國民黨中央動員參與，黨務高層傾巢而出，青年團長、中常委蕭敬嚴昨在臉書粉絲專頁表態力挺年金改革，他表示，任何改革一定都會有陣痛期，一定會有人滿意，也有人不同意，「國家年金改革委員會」就是討論場域，年金改革議題是每一個台灣人與不分世代，都得共同面對的。

蕭敬嚴表示，每位國民都擁有集會遊行與意見表達自由，但擺在眼前的事實就是「軍公教退撫基金都即將破產」，「這是非常迫切的狀況，因此，我支持年金改革。」

他說，「年金改革，今天不做，明天後悔」，如果年金制度不改革，未來破產後大家一毛錢都領不到，「在激情過後我們仍得面對眼前問題—『年金改革再不做，將成為國家及社會的未爆彈』。」

他主張年金改革應秉持世代互助、公平分配、永續經營三大原則，更重要的是必須融入年輕世代聲音，讓青年族群的權益同樣被重視。