| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

「逾30上將參與」 軍公教上凱道抗爭

2016-09-04

〔記者黃邦平、楊綿傑、涂鉅旻、陳鈺馥、施曉光／台北報導〕軍公教團體在昨天九三軍人節舉辦遊行，其中各軍種退伍軍人都有人參與，高舉軍事院校校友會旗幟，隊伍綿延兩、三公里；前行政院長郝柏村、前國防部長嚴明、伍世文等也到場向群眾致意。

籲請蔡總統聆聽心聲

活動總領隊、退役中將胡筑生宣稱昨天參與遊行的上將超過卅位，高齡九十八歲的郝柏村在國民黨副主席郝龍斌陪同下現身，不少群眾激動高喊「院長好、院長好」，微笑揮手致意；他受訪時表示，昨天是以退休軍人身分參加，遊行是為了中華民國的安全、為了全台灣人民的幸福安定，還強調他不反對改革，但是不能拿改革當作族群、階級對立與鬥爭的手段。

年金改革委員會委員、退役中將吳其樑指稱，委員會編組除了政府官員、「綠營打手」外，剩下不到三分之一才是軍公教代表，擺明就是欺負軍人和公教人員，這次上街就是「給他好看」！

陸軍官校校友總會副總會長、退役中將吳斯懷指出，他當軍人四十四年，沒有上過街頭，政府面對人民的聲音必須謙卑，籲請蔡英文總統採取具體行動，聆聽他們的心聲。

退伍軍人與其眷屬組成的遊行隊伍分成第一、第四縱隊二隊，第四縱隊從自由廣場東側出發，沿著愛國東路走向景福門、凱達格蘭大道，現場民眾沿路高喊「反污名，要尊嚴」口號，並高唱「黃埔軍魂」等各式軍歌，還有民眾激動大喊：「空心菜！」「蔡英文下台！」

國民黨昨則於大遊行周邊設置三處「加油站」，分別由副主席詹啟賢、胡志強、林政則及郝龍斌在現場提供礦泉水與小國旗給遊行民眾，主席洪秀柱表示，年金改革是非常複雜的工程，需要更多理性與正確資訊做為前提，好好討論，絕不能以貼標籤、鬥爭、撕裂等方式，造成職業別、世代或者階級間的對立與衝突。

廣告
  • 前行政院長郝柏村、前台北市長郝龍斌昨現身為九三遊行民眾打氣。（記者方賓照攝）

    前行政院長郝柏村、前台北市長郝龍斌昨現身為九三遊行民眾打氣。（記者方賓照攝）

  • 「監督年金改革行動聯盟」昨天發起九三大遊行，訴求「反污名、要尊嚴」，這場遊行由六十多個退伍軍人與公教團體發起，分四路出發到凱道集結，遊行在下午五點平和散場。（記者羅沛德攝）

    「監督年金改革行動聯盟」昨天發起九三大遊行，訴求「反污名、要尊嚴」，這場遊行由六十多個退伍軍人與公教團體發起，分四路出發到凱道集結，遊行在下午五點平和散場。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 九三軍人節 國民黨 年金改革 軍公教 郝柏村
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：「逾30上將參與」 軍公教上凱道抗爭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.