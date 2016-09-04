「逾30上將參與」 軍公教上凱道抗爭
2016-09-04
〔記者黃邦平、楊綿傑、涂鉅旻、陳鈺馥、施曉光／台北報導〕軍公教團體在昨天九三軍人節舉辦遊行，其中各軍種退伍軍人都有人參與，高舉軍事院校校友會旗幟，隊伍綿延兩、三公里；前行政院長郝柏村、前國防部長嚴明、伍世文等也到場向群眾致意。
籲請蔡總統聆聽心聲
活動總領隊、退役中將胡筑生宣稱昨天參與遊行的上將超過卅位，高齡九十八歲的郝柏村在國民黨副主席郝龍斌陪同下現身，不少群眾激動高喊「院長好、院長好」，微笑揮手致意；他受訪時表示，昨天是以退休軍人身分參加，遊行是為了中華民國的安全、為了全台灣人民的幸福安定，還強調他不反對改革，但是不能拿改革當作族群、階級對立與鬥爭的手段。
年金改革委員會委員、退役中將吳其樑指稱，委員會編組除了政府官員、「綠營打手」外，剩下不到三分之一才是軍公教代表，擺明就是欺負軍人和公教人員，這次上街就是「給他好看」！
陸軍官校校友總會副總會長、退役中將吳斯懷指出，他當軍人四十四年，沒有上過街頭，政府面對人民的聲音必須謙卑，籲請蔡英文總統採取具體行動，聆聽他們的心聲。
退伍軍人與其眷屬組成的遊行隊伍分成第一、第四縱隊二隊，第四縱隊從自由廣場東側出發，沿著愛國東路走向景福門、凱達格蘭大道，現場民眾沿路高喊「反污名，要尊嚴」口號，並高唱「黃埔軍魂」等各式軍歌，還有民眾激動大喊：「空心菜！」「蔡英文下台！」
國民黨昨則於大遊行周邊設置三處「加油站」，分別由副主席詹啟賢、胡志強、林政則及郝龍斌在現場提供礦泉水與小國旗給遊行民眾，主席洪秀柱表示，年金改革是非常複雜的工程，需要更多理性與正確資訊做為前提，好好討論，絕不能以貼標籤、鬥爭、撕裂等方式，造成職業別、世代或者階級間的對立與衝突。
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