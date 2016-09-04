探勘10年// 中油查德礦區 一半權益賣中資
〔記者張慧雯、曾韋禎／台北報導〕中油昨公告，為分攤查德礦區探勘及開發風險，決議將持股七十％的探勘權益出售一半給中國華信能源的子公司海南華信國際控股公司，海南華信以一．一四億美元（約卅七億台幣）取得查德礦區卅五％的探勘權益，但仍由中油擔任經營人，預估將可降低中油的財務支出。中油表示，這項交易案今年一月報請經濟部核准，七月十八日取得查德政府同意。
中國坐享 立委嘆中油做白工
民進黨立委管碧玲表示，中油好不容易努力了十年，才探得這些礦區確有開採價值，中國就想來侵奪，坐享其成。雖然中油不太想賣，卻被查德政府架著脖子走，非賣不可。等於中油過去這十年，都在幫中國做工。
她批評，查德政府與中企的侵奪過程，就發生在馬政府任內；顯見中國對台灣的打壓，不只政治、主權，就連經濟利益也不放過。馬英九總統過去聲稱的兩岸關係多麼美好穩定，又再一次被戳破。
持股剩35％ 中油：分散風險
查德礦區股權結構原為中油七十％、查德政府卅％，但探勘、開採費用都由中油支出；中油出售半數股權後，股權結構為中油卅五％、海南華信卅五％、查德卅％，所有費用則由中油與海南華信負擔。
中油發言人張瑞宗表示，中油出售查德礦區部分探勘權益，純粹是為了分散風險。他解釋，查德雖然鑽探出油氣，但實屬「邊際型礦區」，也就是「風險高，開採或不開採都可以」；對於這類礦區，按國際慣例都會找國際開發商一起合作，中油二○○七年董事會就決議尋找合資者。
張瑞宗說，目前探勘十二口井中，雖有六口鑽探到油氣，但蘊含量、產量等無法完全確定，而正式進入「實質開發階段（開採）」後，依規模與方案的不同，至少還需要花三億至五億美元（約九十六億至一六○億台幣），為降低財務支出，因此尋找合作夥伴。
至於探勘權益為何賣給中企？張瑞宗解釋，合資者須經我國政府同意，還要查德政府認可，包括馬來西亞、法國、加拿大、中國的業者都有來談；張瑞宗說，海南華信願支付過去十年中油開發查德礦區探勘費用的一半，也願意付給中油權利金，未來進入實質開發階段的費用也願意分攤五十％，條件最優惠也最有誠意，所以最終選擇海南華信。
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