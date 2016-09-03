結核菌 高師大團隊3分鐘檢出
林裕森自動鏡檢 技術創新
〔記者洪定宏、吳亮儀／綜合報導〕高雄師範大學教授林裕森率領的研發團隊，以六年時間突破百年限制，完成「結核菌自動鏡檢」系統，透過電腦比對，只需三分鐘就可完成，更重要的是痰檢體檢出率超過九十％，技術獨步全球，榮獲第三屆日本技術創業大賞選拔會台灣區冠軍，本月十日將角逐在日本東京舉行的全球總決賽，爭取最高榮譽。
林裕森表示，大多數結核病發生在發展中國家，非洲發病率最高，亞洲則以印度、中國、印尼、孟加拉、巴基斯坦及菲律賓最嚴重。根據衛福部疾病管制署二○一三年年報顯示，全球一年有八百六十萬新增病例，一百卅萬人死亡；台灣有一萬兩千多新增病例，有六二六人死亡。
檢出率90％ 技術獨步全球
林裕森指出，結核菌檢出率偏低原因很多，主要包括檢驗者檢驗時間不足，也受不同品牌藥水的影響，痰檢體染色時間長短，也會產生結核分枝桿菌辨識上的差異，該項檢驗需要人工操作顯微鏡，一片一片檢查結核菌痰檢體，不僅得花十至廿分鐘，誤差也大，日本的檢出率僅五十％，達不到世界衛生組織要求的六十％至九十％。
林裕森現為高師大人力與知識管理研究所教授暨環境檢驗中心主任，六年前擔任環境教育研究所所長時，得知醫療界存在結核菌檢出率偏低問題，向科技部及衛福部提出研究計畫，指導學生畢業後成立新創公司研發，設計自動化顯微鏡，終於成功突破百年限制。
檢驗人力、時間 大幅減少
林裕森強調，團隊研發「結核菌自動鏡檢」系統，實驗結果顯示檢出率超過九成，今年初團隊再研發，可將每片痰檢體檢出時間縮短為三分鐘，目前已完成硬體設計開發，正積極進行產品商品化。
疾病管制署慢性傳染病組組長黃彥芳說，這是疾管署支持多年的科技委託研究計畫，若實際應用，會大幅減少檢驗人力和時間。
黃彥芳說，現在一年約有五、六十萬件結核病檢體要檢驗，傳統以人力用顯微鏡一一檢驗，很多檢驗人員眼睛都看花了，未來機器會先挑出有可能感染的檢體，再用人力確認，可以省很多程序和時間。
高雄市衛生局長黃志中強調，「這是好事一件」，新技術對肺結核病防治及臨床治療，都有很大幫助，但產品必須取得衛福部查驗登記才能上市。
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標題：結核菌 高師大團隊3分鐘檢出
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