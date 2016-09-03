總統：年金改革 會考慮軍人特殊性

2016-09-03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文昨前往圓山飯店參加「全民國防教育日表揚活動」，頒發國軍楷模、模範團體主官、敬軍模範、全民國防教育傑出貢獻獎等獎項。由於年金改革議題近來受熱烈討論，部分軍公教團體今天上街遊行，蔡英文表示，推動年金改革，是人民對新政府最大期待，她也說，身為中華民國的總統、國軍三軍統帥，絕對不會坐視有人污名化國軍。

年金改革 人民最大的期待

對於年金改革社會各界意見不一，蔡英文特別提及說，針對此議題，希望國軍弟兄姊妹們「用平常心來看待。」她進一步說，年金問題是長時間累積下來的，如不改革，下一代、甚至許多現役軍人的退休生活就會受衝擊，這非任何人的錯、個別職業的問題，而是長期以來，「明明已經看見問題，卻沒有足夠的改革勇氣。」

蔡英文說，她會推動改革，這是人民對新政府最大的期待，但並不簡單，因不同的職業有不同的問題，要一個個溝通、解決。蔡說，軍人役期短、除役早、離退率高的特殊性，都會考慮進去，也請各位放心。

身為統帥 不容污名化國軍

蔡英文也說，她完全可以理解，「很多不正確、沒有查證過的流言，讓各位都有許多困擾與不安。」身為中華民國的總統、國軍三軍統帥，「我絕對不會坐視有人污名化我們的國軍」，以及社會上少數人對國軍的冷嘲熱諷。蔡說，如一個國家的軍人被打趴，國就不成國，恢復國軍的光榮，是她念茲在茲的責任。

建構新軍事戰略 改變國軍

蔡英文說，這幾年來，從「軍中人權」、「管理紀律」到「演訓安全」一連串突發事件，讓國軍弟兄姊妹感到挫折。在部隊裡面，有不少事情都偏離當初規劃的用意，因而流於形式。過去幾十年間，因缺乏上位軍事戰略指導更新，各軍種依自我本位，進行建軍備戰計畫，造成資源重複投入，或軍力無法極大化。因此她認為，隨著募兵制逐漸到位，部隊人力結構、人員數量、素質要求，都不同於以往，國軍在用人、經營管理上，都要有創新做法。

蔡英文說，國軍文化上的問題，並非表面功夫可解決；制度面疏漏，也非增加預算即可修正，面對這場艱鉅的改革戰役，首先須建構新的軍事戰略，擬定國家建軍目標。蔡說，這是確認方向、改變文化的行動，在國防部長馮世寬、參謀總長嚴德發督導下，此套軍事戰略正積極進行中，盼明年一月就可看到初步大方向。