模範艦長辛酸 被妻怨「你是船上的人」
2016-09-03
總統親自頒發國軍楷模等145個獎項
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨天趕在軍人節前夕，於圓山飯店舉辦「全民國防教育表揚活動」，被表揚為「國軍模範團體（主官）」的海軍上校艦長江仲瑋受訪表示，他剛擔任艦長一個月時，曾被太太說「你不是家裡的人」，當下讓他很難過；但他要透過這個機會，表達對太太的感謝。
國防部今年頒發四十五位「國軍楷模」、廿三位「國軍模範團體（主官）」、廿七位「敬軍模範」，以及「全民國防教育傑出貢獻個人獎」卅二位，「全民國防教育傑出貢獻團體獎」共十八位，皆由總統蔡英文親自頒發。
其中，獲得「國軍模範團體（主官）」的江仲瑋，目前為海軍一六八艦隊馬公艦艦長，昨以海軍一二四艦隊武昌艦前艦長身分領獎。
海軍出任務時間長 江仲瑋對妻表謝意
由於海軍性質特殊，出任務時間比其他軍種來得長，江仲瑋受訪時苦笑說，他永遠記得，擔任艦長第一個月，太太某天晚上和他吃飯時，對他說︰「你不是我們家的人，你是船上的人。」他當下聽了很難過，事後會做些舉動感動太太，例如曾跟太太說「我要出海」，卻突然回家給太太驚喜；或是突然訂一間餐廳，趁小孩上學時，「兩人去吃一頓，再過一次情人節」。
江仲瑋說，當艦長要照顧船上每一個人，除照顧生活起居，也要關心其心理狀況；如官兵家裡有需求，上級長官、各級幹部要做好家屬聯繫，密切掌握每個官兵的狀況。而他的管理方式，就是讓每個人對單位有歸屬感、互相包容，才能安穩走下去，執行上級交付的任務。
另一名獲頒「國軍楷模」的空軍四九九聯隊中校作戰長龔彥宏則說，在軍中工作時間遠比陪伴家人時間還多，有時休假在家還被緊急召回，如此的工作型態，一度讓妻子無法接受，只能頻頻安撫，讓妻子了解、參加部隊活動，並利用假日和家人相聚，把家庭時光補回來。
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