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全教總發聲明 不支持九三遊行

2016-09-03

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會昨發出聲明，強調「全教總不支持九三遊行活動」。理事長張旭政表示，今天九三遊行活動，因全教總會員受到諸多錯誤訊息誤導，誤以為全教總支持該遊行，因此特別發出聲明說明。

張旭政說，集會遊行是人民的權利，全教總自當尊重，也祝福九三遊行能順利圓滿結束。若有任何團體或個人於遊行當日進行干擾，皆屬不當行為，全教總表達反對。

張旭政表示，「私校教師年金改革聯盟」團體今下午將於教育部集結抗議，並有指責九三遊行之口號。該團體與全教總無任何關係，也希望集會遊行之雙方團體應避免有任何挑釁或製造衝突之舉動，以利雙方訴求之達成。

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  • 全國教師工會總聯合會昨發出聲明，強調「全教總不支持九三遊行活動」。理事長張旭政表示，今天九三遊行活動，因全教總會員受到諸多錯誤訊息誤導，誤以為全教總支持該遊行，因此特別發出聲明說明。（資料照）

    全國教師工會總聯合會昨發出聲明，強調「全教總不支持九三遊行活動」。理事長張旭政表示，今天九三遊行活動，因全教總會員受到諸多錯誤訊息誤導，誤以為全教總支持該遊行，因此特別發出聲明說明。（資料照）

  • 全國教師工會總聯合會昨發出聲明，強調「全教總不支持九三遊行活動」。理事長張旭政表示，今天九三遊行活動，因全教總會員受到諸多錯誤訊息誤導，誤以為全教總支持該遊行，因此特別發出聲明說明。（資料照）

    全國教師工會總聯合會昨發出聲明，強調「全教總不支持九三遊行活動」。理事長張旭政表示，今天九三遊行活動，因全教總會員受到諸多錯誤訊息誤導，誤以為全教總支持該遊行，因此特別發出聲明說明。（資料照）

  • 全國教師工會總聯合會昨發出聲明，強調「全教總不支持九三遊行活動」。理事長張旭政表示，今天九三遊行活動，因全教總會員受到諸多錯誤訊息誤導，誤以為全教總支持該遊行，因此特別發出聲明說明。（資料照）

    全國教師工會總聯合會昨發出聲明，強調「全教總不支持九三遊行活動」。理事長張旭政表示，今天九三遊行活動，因全教總會員受到諸多錯誤訊息誤導，誤以為全教總支持該遊行，因此特別發出聲明說明。（資料照）

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