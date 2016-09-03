軍公教今上凱道 國民黨設加油站
2016-09-03
〔記者陳鈺馥／台北報導〕監督年金改革行動聯盟號召十萬軍公教，於今日上凱道遊行，訴求「反污名、要尊嚴」，國民黨也將設置三個加油站奧援，中華民國全國公務人員協會更發函給會員、各協會募款，準備長期對抗國家年金改革委員會。
郝龍斌、胡志強等 將現身力挺
據了解，國民黨已動員黃復興黨部、青工會、婦工會等組織全力支持，黨部公文也以「軍公教勞抗議文革式年金鬥爭遊行」形容該活動，並在遊行路線上的舊黨部、智庫、信義路中華電信前方設置三大加油站，安排郝龍斌、胡志強等副主席現身力挺。
民進黨立委蔡易餘表示，國民黨宛如影武者，活動背後隨處可見國民黨影子，還在LINE上提醒黨工不要穿著黨工制服、舉相關旗幟，政治鬥爭色彩依舊濃厚。
綠委批政黨介入 模糊遊行訴求
民進黨立委張宏陸認為，國民黨出面力挺，讓九三遊行變成政治活動，反而模糊遊行訴求；不反對退休軍公教上街頭表達意見，但主辦單位要拒絕國民黨才對，募款是為了對抗年金改革，有社會觀感不佳的問題。
此外，發動遊行的監督年金改革行動聯盟內的中華民國全國公務人員協會，於七月五日發函各協會，請求協助發起一人一百元的捐款運動，準備長期抗戰。
但根據「公務人員協會法」規定，公務人員協會不得發起、主辦、幫助或參與任何罷工、怠職或其他足以產生相當結果之活動，並不得參與政治活動。
民進黨立委許智傑表示，年金改革攸關國家財政，政府給軍公教的福利不是不能改，對於領一萬多元的基層榮民當然要照顧，但像連戰那種退休一個月領廿萬元，符合公平正義嗎？
許智傑說，遊行是民主社會常態，但國民黨污名化年金改革是文革鬥爭，不理性討論改革議題，年輕一代軍公教長期背負罵名，許多人其實是支持改革優存利息十八％。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 會川普太軟弱 墨總統遭圍剿
- BIGBANG撞到補課 取消10日下午演出
- 海線新景點 高美濕地景觀橋啟用
- 自由廣場》因應歐巴馬拒售潛艦
- 朱孝天婚禮倒數 峇里島婚宴現場搶先曝光
- 冰河融解可劈開板塊 改寫地科史
- 超殺女 驚爆和貝克漢帥兒分手
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 豬哥亮暴瘦住院 健康拉警報
- 辦桌文學宴 10.1相約第五市場
- 駝背賣米粉湯 4萬血汗錢被偷光
- 中元普度以功代金 善款創新高
- 台籍男在中國遭砍反被拘留 在台家屬求助無門
- 老婆場邊愛的加油 陳冠宇奪本季首勝
- 小S鮮肉助理主持被爆違約 經紀公司：踐踏栽培
- 塭仔底濕地公園木棧道 修好半年又壞
- 去年政治獻金 民進黨1.9億 國民黨9千萬
- 中國大媽來台買基金 行政院通過
- 筆電觸控面板需求大增 友達最受惠
- 全國首座外國人10秒通關啟用 日人卡關
- 涉貪 長治鄉長夫婦交保 公所職員收押
- 亞諾法中國新廠明年投產
- 到底是地瓜還雞腿？ 這張照片引來網友笑議...
- 9位素人 舞出在地故事
- 知名美妝品網路便宜賣 假的
- 訪墨西哥後 川普︰築牆100％由墨買單
- 7年級青農涂旭帆 推動有機獼猴桃
- 美濃輕旅行 慢遊客庄人文地景
- 《問題肌膚Q&A》保濕篇
- 帶班帶心 彰商施錫昌榮獲傑出導師
- 證券行情表、證券表格
- 《問題肌膚Q&A》防曬篇
- 居高不下 新北人事費逾總預算42％
- 長租公園設硬體 新北議員促清查
- 韓進海運破產 南韓出口受挫
- 《姊級巨星 不老保養》潔西卡艾芭‧淨膚無瑕
- 等了10年 橋頭院檢同步開張
- 中市公車延駛草屯 正式上路
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：軍公教今上凱道 國民黨設加油站
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分