軍公教今上凱道 國民黨設加油站

2016-09-03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕監督年金改革行動聯盟號召十萬軍公教，於今日上凱道遊行，訴求「反污名、要尊嚴」，國民黨也將設置三個加油站奧援，中華民國全國公務人員協會更發函給會員、各協會募款，準備長期對抗國家年金改革委員會。

郝龍斌、胡志強等 將現身力挺

據了解，國民黨已動員黃復興黨部、青工會、婦工會等組織全力支持，黨部公文也以「軍公教勞抗議文革式年金鬥爭遊行」形容該活動，並在遊行路線上的舊黨部、智庫、信義路中華電信前方設置三大加油站，安排郝龍斌、胡志強等副主席現身力挺。

民進黨立委蔡易餘表示，國民黨宛如影武者，活動背後隨處可見國民黨影子，還在LINE上提醒黨工不要穿著黨工制服、舉相關旗幟，政治鬥爭色彩依舊濃厚。

綠委批政黨介入 模糊遊行訴求

民進黨立委張宏陸認為，國民黨出面力挺，讓九三遊行變成政治活動，反而模糊遊行訴求；不反對退休軍公教上街頭表達意見，但主辦單位要拒絕國民黨才對，募款是為了對抗年金改革，有社會觀感不佳的問題。

此外，發動遊行的監督年金改革行動聯盟內的中華民國全國公務人員協會，於七月五日發函各協會，請求協助發起一人一百元的捐款運動，準備長期抗戰。

但根據「公務人員協會法」規定，公務人員協會不得發起、主辦、幫助或參與任何罷工、怠職或其他足以產生相當結果之活動，並不得參與政治活動。

民進黨立委許智傑表示，年金改革攸關國家財政，政府給軍公教的福利不是不能改，對於領一萬多元的基層榮民當然要照顧，但像連戰那種退休一個月領廿萬元，符合公平正義嗎？

許智傑說，遊行是民主社會常態，但國民黨污名化年金改革是文革鬥爭，不理性討論改革議題，年輕一代軍公教長期背負罵名，許多人其實是支持改革優存利息十八％。