伍錦霖盼年金改革過程 冷靜理性顧大局

2016-09-03

〔記者黃邦平／台北報導〕部分退休軍公教今將針對年金改革發動遊行，考試院長伍錦霖昨強調，衷心期盼，改革過程中，不論哪一方都一定要保持冷靜、理性、顧全大局。銓敘部長周弘憲表示，年金制度已經到了非改不可的地步。

「年金制度已到非改不可地步」

伍錦霖指出，這次年金改革與四年前不同，當年是總統府宣布後，由行政院和考試院各自本於權責研擬草案修法，分別送立法院審議；但這次有年金改革委員會、年金國是會議等機制，應尊重改革方向與流程。目前考試院只由銓敘部在會中說明現有制度及構想，這不代表已有定案，也要盡力避免外界誤會。

銓敘部長周弘憲表示，年金制度已到了非改不可的地步，依照最新的第六次精算結果，如果公務人員退撫基金要維持不破產，現職公務員每月薪水的提撥費率至少要從現在的十二％大舉提高到約三倍多，公務人員要到卅六．九八％，教育人員四十一．一八％，軍人也要卅八．一四％；費率由個人分擔其中卅五％，政府負擔六十五％。

周弘憲強調，若照精算報告推算的這種漲幅，對公務員和政府都是很重的負擔。

周弘憲並說，退撫基金每三年精算一次，是以未來五十年為設算目標。精算報告指出，包含軍公教在內，未提存應計負債已達兩兆三二九五億元，照目前制度下去，軍人退撫基金在一○九年將沒有支付能力，也就是俗稱的「破產」；同樣的情況，教育人員在一一九年會發生，公務人員在一二○年也要面對，因此制度不改不行。