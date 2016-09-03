民進黨團：年金再不改 有破產危機

2016-09-03

〔記者曾韋禎／台北報導〕退休軍公教人員今將走上街頭，抗議年金改革。立法院民進黨團昨強調，面對台灣人口急速老化，年金改革是不可迴避的任務，否則就會出現破產危機。

吳秉叡：讓年金永續化

民進黨團幹事長吳秉叡昨召開記者會指出，推動年金改革是民進黨政府不可迴避的任務；台灣目前面臨的人口老化問題，超日趕韓、遠勝歐美，當世界各國都陸續在改革的同時，台灣也該設法讓年金制度永續化。

他指出，目前的國家年金改革會議已盡力讓資訊透明化，期待大家能體諒各方面的難處，不要只想到自己眼前的處境。

王榮璋：絕非清算鬥爭

民進黨立委王榮璋指出，年金改革絕不是清算鬥爭，而是不改的話，所有年金都將面臨破產；目前各種退撫基金皆入不敷出，必須吃自己老本，十五年內就可能統統都破產。

對於退休軍公教人員指稱遭污名化，王榮璋說，所有由官方在年金改革委員會提供的資料，都沒有批評現狀。至於退休人員在意的信賴保護、不溯及既往原則，他強調，先進國家的改革，也是減少未來的給付，否則將是不可承受之重，未來年輕世代的負擔會非常沉重。

陳其邁：18趴不會討回

民進黨立委陳其邁表示，相較於馬政府過去推動的改革，因缺乏對話而失敗；這次透過公開的委員會，引發全民關注。他認為，對話過程雖相當漫長，但最後還是能透過理性思辨解決問題。

他解釋，大法官釋字第七一七號對於政府降低十八％優存上限時就表明，這已權衡公益必要性，未違信賴保護、不溯及既往原則。改革只是針對還沒領取的部分，已經領走的，並不會討回。